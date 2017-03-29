Поезд с первой экспортной несырьевой отправкой пересек границу Китая

12 апреля 2017 г.

Москва, 12 апреля 2017 г. – АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, сообщает о пересечении поездом с первыми российскими экспортными несырьевыми товарами границы Китая. Контейнеры с российской продукцией выехали с терминала Ворсино (Калужская область) 5 апреля. Таким образом, доставка по РФ была осуществлена в ускоренном режиме всего за 7 суток. Поезд преодолел почти 7 тысяч км пути.

Пилотная отправка была организована в рамках проекта «Российского экспортного центра» по поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай. Логистическим оператором сервиса выступила «РЖД Логистика», подвижной состав и контейнеры предоставило ПАО «ТрансКонтейнер», технологическую поддержку оказало ОАО «РЖД».

Прибытие на погранпереход в Забайкальске состоялось 12 апреля в 13 часов по московскому времени. Доставку по территории Китая до конечных точек маршрута – порт Далянь и станция Шилун – осуществляют логистическая компания порта и крупнейший логистический оператор КНР Sinotrans.

«Благодаря технологической поддержке ОАО «РЖД» мы провели поезд по территории РФ в кратчайшие сроки – всего за 7 суток – и, что самое главное, показали российским производителям саму возможность организации прямого железнодорожного маршрута для скоростной доставки продуктов питания на экспорт. На сегодняшний день «РЖД Логистика» готова осуществлять подобные отправки из Ворсино на регулярной основе», – заявил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.