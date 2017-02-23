Поездами «Ласточка» на Московском центральном кольце за полгода воспользовались более 43,5 млн пассажиров

10 марта 2017 г.

За 6 месяцев со дня открытия Московского центрального кольца (10 сентября 2016 года) услугами проезда в современных электропоездах «Ласточка» воспользовались более 43,5 млн пассажиров.

Наибольший пассажиропоток на МЦК зафиксирован на станции Площадь Гагарина, услугами которой за первые полгода работы воспользовались 4,19 млн человек, а также на станциях Владыкино (3,05 млн человек) и Ботанический сад (2,71 млн человек).

Рекордное количество пассажиров электропоезда «Ласточка» перевезли 1 марта 2017 года – 348,7 тыс. человек.

Согласно плану интеграции МЦК и радиальных направлений Московского железнодорожного узла, разработанному ОАО «РЖД» и Правительством Москвы, железнодорожники продолжают строительные работы по улучшению «связки» между радиальными направлениями железной дороги и Московским центральным кольцом. В перспективе это позволит улучшить пешеходную доступность, что значительно повысит комфорт и удобство пассажиров, пользующихся пригородным железнодорожным транспортом и МЦК. Кроме того, для удобства пассажиров электрички стали останавливаться чаще на станциях и остановочных пунктах, расположенных рядом со станциями МЦК.

Напомним, транспортное обслуживание пассажиров МЦК осуществляет ОАО «РЖД» электропоездами «Ласточка» (ЭС2Г) на базе депо Подмосковная. В поездах созданы все условия для комфортной поездки пассажиров, особое внимание уделено удобству маломобильных групп населения. Каждый вагон оборудован собственной климатической установкой, которая обеспечивает комфортный микроклимат в салоне, независимо от времени года.

В настоящее время ОАО «РЖД» проводит планомерную работу по обновлению подвижного состава на МЦК: для железнодорожного кольца была разработана «Ласточка», адаптированная под городские перевозки, с измененной схемой кресел 2+2 (вместо 3+2), поручнями, специальными креплениями для велосипедов и информационными дисплеями, где отображается информация о станциях МЦК и пересадках на метро. Также, за счет изменения компоновки кресел, в новых электропоездах вместительность увеличилась примерно на 20 %, до 1,5 тыс. пассажиров. Сегодня на Московском центральном кольце эксплуатируется уже 9 таких «Ласточек». До конца 2017 года запланировано обновить весь подвижной состав, обслуживающий пассажиров МЦК.

Отметим, все «Ласточки», курсирующие по МЦК, произведены ООО «Уральские локомотивы» (г. Верхняя Пышма Свердловской области). При их сборке преимущественно используются компоненты отечественного производства, доля локализации производства электропоездов «Ласточка» достигла 80 %.

Поезда «Ласточка» курсируют по МЦК в тактовом режиме. Плюс тактового движения заключается в том, что пассажиру не обязательно знать расписание: в будние дни поезда ходят каждые 6 минут в часы пик (7:30-11:30; 17:00-20:30) и 12 минут во внепиковое время. В выходные и праздничные дни с 13:00 до 18:00 поезда также следуют с интервалом в 6 минут. Движение поездов осуществляется ежедневно с 05:45 до 01:00. В рабочие дни «Ласточки» ежедневно совершают 268 рейсов, в выходные – 240.

По подсчетам экспертов, новая транспортная система Москвы позволила снизить нагрузку на столичный метрополитен. Благодаря МЦК улучшилась транспортная доступность в столице, появились новые удобные маршруты и варианты пересадок, которые позволяют не только сократить путь, но и проводить меньше времени в дороге.