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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2017 года составила 96 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за 29 дней февраля прошлого года.
Грузооборот за февраль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% и составил 189,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,2% и составил 242,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-февраль 2017 года, по оперативным данным, составила 196,1 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 60,1 млн тонн (+9,1% к январю-февралю 2016 года);
- кокса – 1,8 млн тонн (+6,3%);
- нефти и нефтепродуктов – 40,5 млн тонн (-0,3%);
- руды железной и марганцевой – 17 млн тонн (-1,8%);
- черных металлов – 11,5 млн тонн (+1,8%);
- лома черных металлов – 1,7 млн тонн (+41,4%);
- химических и минеральных удобрений – 9,4 млн тонн (+4,5%);
- цемента – 2,5 млн тонн (-7,2%);
- лесных грузов – 6,7 млн тонн (+6,8%);
- зерна – 3,2 млн тонн (+1,7%);
- строительных грузов – 16,6 млн тонн (-1,8%);
- руды цветной и серного сырья – 3,2 млн тонн (-4,5%);
- химикатов и соды – 4,5 млн тонн (+5%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 4,6 млн тонн (+6%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 392,6 млрд тарифных тонно-км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 505 млрд тонно-км (+ 6,5%).