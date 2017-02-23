Погрузка на сети ОАО «РЖД» в феврале составила 96 млн тонн

1 марта 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в феврале 2017 года составила 96 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за 29 дней февраля прошлого года.

Грузооборот за февраль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,2% и составил 189,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 2,2% и составил 242,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-февраль 2017 года, по оперативным данным, составила 196,1 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 60,1 млн тонн (+9,1% к январю-февралю 2016 года);

- кокса – 1,8 млн тонн (+6,3%);

- нефти и нефтепродуктов – 40,5 млн тонн (-0,3%);

- руды железной и марганцевой – 17 млн тонн (-1,8%);

- черных металлов – 11,5 млн тонн (+1,8%);

- лома черных металлов – 1,7 млн тонн (+41,4%);

- химических и минеральных удобрений – 9,4 млн тонн (+4,5%);

- цемента – 2,5 млн тонн (-7,2%);

- лесных грузов – 6,7 млн тонн (+6,8%);

- зерна – 3,2 млн тонн (+1,7%);

- строительных грузов – 16,6 млн тонн (-1,8%);

- руды цветной и серного сырья – 3,2 млн тонн (-4,5%);

- химикатов и соды – 4,5 млн тонн (+5%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 4,6 млн тонн (+6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 392,6 млрд тарифных тонно-км (+6,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 505 млрд тонно-км (+ 6,5%).