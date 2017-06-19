Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июле 2017 года составила 106,6 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за июль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5% и составил 264,4 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июль 2017 года, по оперативным данным, составила 727,3 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 206,1 млн тонн (+9,8% к январю-июлю 2016 года);
- кокса – 6,5 млн тонн (-1,6%);
- нефти и нефтепродуктов – 137,5 млн тонн (+0,7%);
- руды железной и марганцевой – 63,8 млн тонн (-0,2%);
- черных металлов – 41,3 млн тонн (-0,4%);
- лома черных металлов – 8,5 млн тонн (+2,4%);
- химических и минеральных удобрений – 33,2 млн тонн (+8,5%);
- цемента – 15,4 млн тонн (-1,7%);
- лесных грузов – 26,5 млн тонн (+3,9%);
- зерна – 10,5 млн тонн (+10,1%);
- строительных грузов – 77,7 млн тонн (-6,7%);
- руды цветной и серного сырья – 12 млн тонн (-2,3%);
- химикатов и соды – 15,2 млн тонн (+2,2%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 21,5 млн тонн (+11,6%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 1433,7 млрд тарифных тонно-км (+7,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1829 млрд тонно-км (+6,7%).