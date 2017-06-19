Погрузка на сети ОАО «РЖД» в июле выросла на 2,2%

1 августа 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июле 2017 года составила 106,6 млн тонн, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июль 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,1% и составил 208 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5% и составил 264,4 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июль 2017 года, по оперативным данным, составила 727,3 млн тонн, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 206,1 млн тонн (+9,8% к январю-июлю 2016 года);

- кокса – 6,5 млн тонн (-1,6%);

- нефти и нефтепродуктов – 137,5 млн тонн (+0,7%);

- руды железной и марганцевой – 63,8 млн тонн (-0,2%);

- черных металлов – 41,3 млн тонн (-0,4%);

- лома черных металлов – 8,5 млн тонн (+2,4%);

- химических и минеральных удобрений – 33,2 млн тонн (+8,5%);

- цемента – 15,4 млн тонн (-1,7%);

- лесных грузов – 26,5 млн тонн (+3,9%);

- зерна – 10,5 млн тонн (+10,1%);

- строительных грузов – 77,7 млн тонн (-6,7%);

- руды цветной и серного сырья – 12 млн тонн (-2,3%);

- химикатов и соды – 15,2 млн тонн (+2,2%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 21,5 млн тонн (+11,6%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1433,7 млрд тарифных тонно-км (+7,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1829 млрд тонно-км (+6,7%).