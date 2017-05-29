Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2017 года составила 103,8 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за июнь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% и составил 202,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 7% и составил 257,2 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-июнь 2017 года, по оперативным данным, составила 620,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 177,3 млн тонн (+9,4% к январю-июню 2016 года);
- кокса – 5,6 млн тонн (-0,6%);
- нефти и нефтепродуктов – 117,8 млн тонн (+1,1%);
- руды железной и марганцевой – 54,6 млн тонн (-0,5%);
- черных металлов – 35,2 млн тонн (-1%);
- лома черных металлов – 7,1 млн тонн (+2,4%);
- химических и минеральных удобрений – 28,4 млн тонн (+8,1%);
- цемента – 12,5 млн тонн (-1,4%);
- лесных грузов – 22,8 млн тонн (+4,3%);
- зерна – 9,2 млн тонн (+9,9%);
- строительных грузов – 65 млн тонн (-5,5%);
- руды цветной и серного сырья – 10,2 млн тонн (-1,9%);
- химикатов и соды – 13 млн тонн (+2%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 18 млн тонн (+14%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 1225,3 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1564,2 млрд тонно-км (+7%).