Погрузка на сети ОАО «РЖД» в июне выросла на 2,6%

3 июля 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в июне 2017 года составила 103,8 млн тонн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за июнь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,2% и составил 202,5 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 7% и составил 257,2 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-июнь 2017 года, по оперативным данным, составила 620,7 млн тонн, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 177,3 млн тонн (+9,4% к январю-июню 2016 года);

- кокса – 5,6 млн тонн (-0,6%);

- нефти и нефтепродуктов – 117,8 млн тонн (+1,1%);

- руды железной и марганцевой – 54,6 млн тонн (-0,5%);

- черных металлов – 35,2 млн тонн (-1%);

- лома черных металлов – 7,1 млн тонн (+2,4%);

- химических и минеральных удобрений – 28,4 млн тонн (+8,1%);

- цемента – 12,5 млн тонн (-1,4%);

- лесных грузов – 22,8 млн тонн (+4,3%);

- зерна – 9,2 млн тонн (+9,9%);

- строительных грузов – 65 млн тонн (-5,5%);

- руды цветной и серного сырья – 10,2 млн тонн (-1,9%);

- химикатов и соды – 13 млн тонн (+2%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 18 млн тонн (+14%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1225,3 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1564,2 млрд тонно-км (+7%).