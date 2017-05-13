Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в мае 2017 года составила 106,5 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за май 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 209,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 6,5% и составил 265,9 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-май 2017 года, по оперативным данным, составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 149,3 млн тонн (+9,4% к январю-маю 2016 года);
- кокса – 4,7 млн тонн (+1,3%);
- нефти и нефтепродуктов – 99 млн тонн (+1,3%);
- руды железной и марганцевой – 45,2 млн тонн (-1,1%);
- черных металлов – 29,8 млн тонн (-0,4%);
- лома черных металлов – 5,6 млн тонн (+7,4%);
- химических и минеральных удобрений – 23,8 млн тонн (+7%);
- цемента – 9,6 млн тонн (-1,5%);
- лесных грузов – 19,1 млн тонн (+4,3%);
- зерна – 8,1 млн тонн (+6,2%);
- строительных грузов – 52,6 млн тонн (-4,4%);
- руды цветной и серного сырья – 8,5 млн тонн (-1,4%);
- химикатов и соды – 11 млн тонн (+2,4%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 14,6 млн тонн (+14,3%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 1022,6 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1306,8 млрд тонно-км (+7,1%).