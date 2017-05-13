Погрузка на сети ОАО «РЖД» в мае выросла на 3,5%

8 июня 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в мае 2017 года составила 106,5 млн тонн, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за май 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 209,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 6,5% и составил 265,9 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-май 2017 года, по оперативным данным, составила 516,9 млн тонн, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 149,3 млн тонн (+9,4% к январю-маю 2016 года);

- кокса – 4,7 млн тонн (+1,3%);

- нефти и нефтепродуктов – 99 млн тонн (+1,3%);

- руды железной и марганцевой – 45,2 млн тонн (-1,1%);

- черных металлов – 29,8 млн тонн (-0,4%);

- лома черных металлов – 5,6 млн тонн (+7,4%);

- химических и минеральных удобрений – 23,8 млн тонн (+7%);

- цемента – 9,6 млн тонн (-1,5%);

- лесных грузов – 19,1 млн тонн (+4,3%);

- зерна – 8,1 млн тонн (+6,2%);

- строительных грузов – 52,6 млн тонн (-4,4%);

- руды цветной и серного сырья – 8,5 млн тонн (-1,4%);

- химикатов и соды – 11 млн тонн (+2,4%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 14,6 млн тонн (+14,3%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 1022,6 млрд тарифных тонно-км (+7,4%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 1306,8 млрд тонно-км (+7,1%).