Погрузка на сети ОАО «РЖД» в октябре выросла на 4,6%

2 ноября 2017 г.

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2017 года составила 108,1 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за октябрь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и составил 214,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5,3% и составил 273,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-октябрь 2017 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 45,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

- каменного угля – 294,2 млн тонн (+9,6% к январю-октябрю 2016 года);

- кокса – 9,3 млн тонн (-4,3%);

- нефти и нефтепродуктов – 194,4 млн тонн (+0,1%);

- руды железной и марганцевой – 91,3 млн тонн (-0,2%);

- черных металлов – 59,7 млн тонн (+2%);

- лома черных металлов – 13,1 млн тонн (+3,9%);

- химических и минеральных удобрений – 47,3 млн тонн (+7,9%);

- цемента – 23,6 млн тонн (-0,2%);

- лесных грузов – 36,7 млн тонн (+4,1%);

- зерна – 17,1 млн тонн (+14,5%);

- строительных грузов – 113,5 млн тонн (-7,8%);

- руды цветной и серного сырья – 17 млн тонн (-5,1%);

- химикатов и соды – 21,5 млн тонн (+2,6%);

- промышленного сырья и формовочных материалов – 30,6 млн тонн (+5,2%).

Грузооборот с начала 2017 года составил 2061,1 млрд тарифных тонно-км (+6,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2627,8 млрд тонно-км (+6,2%).