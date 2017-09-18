Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в октябре 2017 года составила 108,1 млн тонн, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за октябрь 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% и составил 214,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 5,3% и составил 273,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-октябрь 2017 года, по оперативным данным, составила 1 млрд 45,4 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
- каменного угля – 294,2 млн тонн (+9,6% к январю-октябрю 2016 года);
- кокса – 9,3 млн тонн (-4,3%);
- нефти и нефтепродуктов – 194,4 млн тонн (+0,1%);
- руды железной и марганцевой – 91,3 млн тонн (-0,2%);
- черных металлов – 59,7 млн тонн (+2%);
- лома черных металлов – 13,1 млн тонн (+3,9%);
- химических и минеральных удобрений – 47,3 млн тонн (+7,9%);
- цемента – 23,6 млн тонн (-0,2%);
- лесных грузов – 36,7 млн тонн (+4,1%);
- зерна – 17,1 млн тонн (+14,5%);
- строительных грузов – 113,5 млн тонн (-7,8%);
- руды цветной и серного сырья – 17 млн тонн (-5,1%);
- химикатов и соды – 21,5 млн тонн (+2,6%);
- промышленного сырья и формовочных материалов – 30,6 млн тонн (+5,2%).
Грузооборот с начала 2017 года составил 2061,1 млрд тарифных тонно-км (+6,5%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 2627,8 млрд тонно-км (+6,2%).