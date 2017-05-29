Погрузка в июне 2017 года: тренды роста по нефти, зерну и лесным грузам

5 июля 2017 г.

Экспертное мнение, 05 июля 2017 года

В июне 2017 года сохранилась позитивная динамика погрузки на сети ОАО «РДЖ»: составил 2,6%, достигнув отметки в 103,8 млн тонн. Среди источников роста оказались, в том числе, нефть и нефтепродукты, лесные грузы, зерно и продукты перемола.

Прирост погрузки нефти и нефтепродуктов в целом составил 1,1% по отношению к январю-июню 2016 года, объём был зафиксирован на уровне 117,8 млн тонн. Стоит отметить, что в мае на внутреннем сообщении погрузка превысила общий показатель, который достиг роста в 3,2%. На экспорт увеличение погрузки произошло на 1%. Наряду с этим, биржевые цены продолжают снижаться: цена на марку Brent с начала марта 2017 года относительно декабря предыдущего года сократилась на 15,4%. При этом спрос на нефть незначительно увеличивается.

Ключевым потребителем российской нефти остаётся китайский рынок. Прирост импорта нефти Китаем составил по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 12,5%. Относительно рынка еврозоны стоит отметить, что ввиду того, что отопительный сезон был продлён, европейские страны нарастили закупки нефти и нефтепродуктов. Наибольший рост пришёлся на Португалию, Грецию, Данию и Хорватию.

Рост погрузки зерна за январь-июнь 2017 года оказался наиболее существенным и достиг 9,9%. Среди факторов, оказавших влияние на рост показателя, можно отметить такие, как обнуление ставки вывозной таможенной пошлины на пшеницу Постановлением Правительства РФ от 26.09.16 № 966, снятие всех торговых ограничений между Турцией и Россией в конце мая 2017 года, а также неблагоприятные погодные условия в ведущих производящих регионах США и Канады, которые привели к росту уровня биржевых цен на российскую экспортную продукцию на 2,8% с начала текущего года (к концу декабря).

Рост погрузки лесных грузов в январе-июне 2017 года составил 4,3%, объём грузов достиг 22,8 млн тонн. Внутреннее сообщение в мае продемонстрировало увеличение погрузки на 14%, экспорт – на 2%. Завершение разработки Стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года и её реализация в долгосрочной перспективе приведут к увеличению доли лесной отрасли в структуре ВВП России. Наряду с этим взят курс на расширение использования деревянных конструкций в строительстве, проводится работа по обновлению парка лесовозов. Стоит отметить, что экспортная логистика была переориентирована в большей степени на Китай. Экспортный поток в Финляндию, Египет и Японию, напротив, уменьшился. В целом можно говорить о тенденции роста перевозок лесных грузов.

Александр Слободяник,

Руководитель отдела исследований грузовых перевозок

Института проблем естественных монополий (ИПЕМ)