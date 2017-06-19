Показатели эффективности транспортного комплекса

Калининградской области растут Год назад в докладе Министерства развития инфраструктуры Калининградской области на Восьмом Балтийском транспортном форуме было указано, что по итогам реализации запланированных мероприятий по развитию транспортной системы области прогнозируется рост показателей эффективности работы транспортного комплекса к 2020 году на 8-9 процентов. Елена Дятлова, врио министра развития инфраструктуры

Калининградской области, отмечает, что этот рост есть уже сегодня: «За первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем переработки грузов портовым комплексом увеличился на 8%, а перевозки грузов железнодорожным транспортом – на 9,4%». По словам Елены Дятловой, в целях развития транспортного комплекса Калининградской области в период 2017 – 2027 годов планируется реализовать множество мероприятий. Это и строительство инфраструктурных объектов к Чемпионату Мира по футболу 2018 года, и реализация федеральной целевой программы развития Калининградской области до 2020 года, которые также дадут возможность увеличить пропускную способность дорожной сети региона. Взаимодействие с федеральными органами власти по вопросу реконструкции аэропорта «Храброво» и строительства международного морского терминала для приёма круизных и грузопассажирских судов в городе Пионерский. Организация перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Калининградской области, таким образом, чтобы сохранить тарифы на проезд для населения на платежеспособном уровне. Содействие развитию рынка газомоторного топлива, что позволит увеличить долю транспортных средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива. Елена Дятлова выступит в первый день IX Балтийского транспортного форума с докладом «Стратегия развития транспортной инфраструктуры Калининградской области». Во второй день Форума для участников организована профессиональная экскурсия на терминал Балтийской стивидорной компании. Участники Форума: Правительство Калининградской области, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Евразийская экономическая комиссия, Калининградская железная дорога, Центр фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД», Росморпорт, DSV, Корпорация развития Калининградской области, Морстройтехнология, Балткран, Тольяттиазот, АСП Логистик плюс, Линии МАНН, Объединённая транспортная компания, Объединение «Транком», Океанский Контейнерный Сервис Калининград, Уральское Конструкторское Бюро Вагоностроения, Экстэс-Транспорт, Belintertrans Baltic, Евросиб-Логистика, Газпромбанк Лизинг, Сбербанк России, Промнерудтранс, АвантРейл, Железнодорожная транспортно-экспедиторская компания, ФТ Логистик и другие. Балтийский транспортный форум будет проходить 7 – 8 сентября 2017 года в Калининграде, в Деловом центре «На острове» - это новое имя делового центра «Рыбная биржа», где много лет подряд проходил Балтийский транспортный форум. Зарегистрироваться на Балтийский транспортный форум можно в разделе«Регистрация» на сайте мероприятия, ответом на это письмо или через сотрудников Оргкомитета по телефонам: в Москве +7 (495) 646-01-51 ,

в Санкт-Петербурге +7 (812) 448-08-48 .

До встречи на Балтийском транспортном форуме!

