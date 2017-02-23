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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Онлайн-платформа заказа грузовых перевозок и бронирования вагонов CARGOR сообщает о запуске нового функционала, который обеспечивает электронный документооборот (ЭДО) с использованием электронной подписи (ЭП).
С февраля 2017 года пользователи системы могут полностью в онлайн-режиме составлять, отправлять и согласовывать основные документы, сопровождающие сделки между грузоотправителями и грузоперевозчиками. В их числе – договор об оказании услуг, счет на оплату, накладные, заявки по форме ГУ-12 и др. Все документы заверяются ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подписание документов возможно с любых типов устройств, включая смартфоны и планшеты.
Функционал ЭДО базируется на системе «Контур.Диадок» от компании «СКБ Контур». Это современное российское IT-решение, которое представлено на рынке с 2010 года и заслужило высокую репутацию. По предварительным данным, за прошлый год через «Контур.Диадок» было передано почти 100 млн юридически значимых документов. То есть ежедневно пользователи сервиса отправляют более 250 тысяч документов, и этот показатель стремительно растет.
«Внедрение электронного документооборота – важный этап развития нашей системы как инновационного и технологичного проекта, – комментирует генеральный директор CARGOR Руслан Горб. – Многие компании тратят существенную часть времени на работу с бумажной документацией, тем самым снижая эффективность бизнес-процессов. Мы помогаем устранить эти потери, ведь в логистике скорость – одна из главных ценностей».
CARGOR – инновационная платформа, которая объединяет всех участников логистической отрасли: грузовладельцев, экспедиторов, операторов подвижного состава, железнодорожную компанию. Проект создан в 2016 году частными инвесторами, имеющими компетенции одновременно в сфере логистики и в сегменте IT. В планах компании на ближайший год – занять не менее 10% рынка железнодорожных грузовых перевозок в России.