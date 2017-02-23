Пользователям системы CARGOR доступен электронный документооборот на основе сервиса «Контур.Диадок»

16 марта 2017 г.

Онлайн-платформа заказа грузовых перевозок и бронирования вагонов CARGOR сообщает о запуске нового функционала, который обеспечивает электронный документооборот (ЭДО) с использованием электронной подписи (ЭП).

С февраля 2017 года пользователи системы могут полностью в онлайн-режиме составлять, отправлять и согласовывать основные документы, сопровождающие сделки между грузоотправителями и грузоперевозчиками. В их числе – договор об оказании услуг, счет на оплату, накладные, заявки по форме ГУ-12 и др. Все документы заверяются ЭП в соответствии с законодательством Российской Федерации. Подписание документов возможно с любых типов устройств, включая смартфоны и планшеты.

Функционал ЭДО базируется на системе «Контур.Диадок» от компании «СКБ Контур». Это современное российское IT-решение, которое представлено на рынке с 2010 года и заслужило высокую репутацию. По предварительным данным, за прошлый год через «Контур.Диадок» было передано почти 100 млн юридически значимых документов. То есть ежедневно пользователи сервиса отправляют более 250 тысяч документов, и этот показатель стремительно растет.

«Внедрение электронного документооборота – важный этап развития нашей системы как инновационного и технологичного проекта, – комментирует генеральный директор CARGOR Руслан Горб. – Многие компании тратят существенную часть времени на работу с бумажной документацией, тем самым снижая эффективность бизнес-процессов. Мы помогаем устранить эти потери, ведь в логистике скорость – одна из главных ценностей».

CARGOR – инновационная платформа, которая объединяет всех участников логистической отрасли: грузовладельцев, экспедиторов, операторов подвижного состава, железнодорожную компанию. Проект создан в 2016 году частными инвесторами, имеющими компетенции одновременно в сфере логистики и в сегменте IT. В планах компании на ближайший год – занять не менее 10% рынка железнодорожных грузовых перевозок в России.