PONY EXPRESS открыл логистический терминал в Краснодаре

22 июня 2017 г.

Краснодар

PONY EXPRESS, универсальный логистический оператор, сообщает об открытии логистического терминала компании в Краснодаре. Площадь нового терминала 1000 кв. метров. Терминал в столице Кубани стал третьим по счету после открытых в 2016 году терминалов в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Новый логистический терминал PONY EXPRESS начал работу Краснодаре. Склад категории «B+» расположен в промышленной зоне города по адресу: 4-ый Тихорецкий проезд, и имеет удобное транспортное сообщение с Краснодаром и областью.

Площадь логистического терминала составляет 1000 квадратных метров, высота потолков - 7 метров. Терминал имеет четыре дока, соединенных внешней рампой, что позволяет осуществлять погрузо-разгрузочные работы автомобилей различной тоннажности.

На базе логистического терминала компания оказывает комплекс услуг по ответственному хранению, комплектации заказов, перевозке грузов на склад для пополнения товарного запаса и доставке до конечных получателей по всей географии Южного федерального округа РФ.

Логистический терминал станет центром для развития 3PL направления компании на юге России.

Элена Головач, директор департамента 3PL группы компаний PONY EXPRESS:

- Решение об открытии новой операционной площадки в Краснодаре было принято, исходя из бизнес потребностей наших действующих клиентов в Южном федеральном округе. Открытие краснодарского терминала – следующий после Санкт-Петербурга и Владивостока шаг по развитию региональных 3PL-сервисов PONY EXPRESS. Уже к 2018 году мы планируем расширение операционных площадей PONY EXPRESS в Краснодаре до 5 000 квадратных метров.