Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
PONY EXPRESS, универсальный логистический оператор, и крупнейшая в Армении торговая интернет-площадка ONEX Market сообщают о начале стратегического сотрудничества.
Компания PONY EXPRESS и ONEX Market подписали договор о сотрудничестве. В рамках договора логистический оператор будет осуществлять доставку товаров из крупнейшего в Армении интернет-магазина по всей территории России.
Компании уже осуществили IT-интеграцию информационных систем, которая позволит контролировать движение товаров, сроки доставки, отслеживать логистику возвратов и перевод платежей. Кроме того, разработана, протестирована и утверждена многоступенчатая система идентификации и информирования клиентов интернет-магазинов о статусе заказа.
Сотрудничество компаний дает возможность жителям России приобретать широкий спектр товаров армянских брендов с оперативной доставкой в РФ.
Стороны планируют дальнейшее развитие географии сотрудничества. В течение ближайших нескольких месяцев PONY EXPRESS организует доставку товаров ONEX Market по странам, входящим в Таможенный союз. До конца года планируется организация доставки в США и Германию через логистический терминал PONY EXPRESS в Риге (Латвия).
Сергей Сергушев, директор по региональному развитию PONY EXPRESS:
- Компания постоянно работает над расширением географии присутствия. Это дает нам возможность предлагать клиентам, в том числе интернет-магазинам, уникальный спектр услуг. Мы можем организовать складское хранение, обработку и доставку товаров на всей территории постсоветского пространства. Более того, благодаря открытому в этом году логистическому терминалу PONY EXPRESS в Риге мы помогаем клиентам в расширении географии продаж на страны дальнего зарубежья.
Эдуард Мусаелян, директор интернет-магазина ONEX Market:
- Стратегия развития ONEX Market предполагает расширение географии продаж. Мы стремимся обеспечить доступ к высококачественным товарам из Армении максимально широкому кругу потребителей. Поэтому было важно найти логистического партнера, способного помочь успешному выходу ONEX Market на новые рынки сбыта. Тестовый период сотрудничества с PONY EXPRESS доказал, что именно эта компания является партнером, который полностью может удовлетворить наши потребности в логистических услугах.