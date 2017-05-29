PONY EXPRESS стал эксклюзивным логистическим партнером крупнейшего интернет-магазина Армении ONEX Market

14 июля 2017 г.

PONY EXPRESS, универсальный логистический оператор, и крупнейшая в Армении торговая интернет-площадка ONEX Market сообщают о начале стратегического сотрудничества.

Компания PONY EXPRESS и ONEX Market подписали договор о сотрудничестве. В рамках договора логистический оператор будет осуществлять доставку товаров из крупнейшего в Армении интернет-магазина по всей территории России.

Компании уже осуществили IT-интеграцию информационных систем, которая позволит контролировать движение товаров, сроки доставки, отслеживать логистику возвратов и перевод платежей. Кроме того, разработана, протестирована и утверждена многоступенчатая система идентификации и информирования клиентов интернет-магазинов о статусе заказа.

Сотрудничество компаний дает возможность жителям России приобретать широкий спектр товаров армянских брендов с оперативной доставкой в РФ.

Стороны планируют дальнейшее развитие географии сотрудничества. В течение ближайших нескольких месяцев PONY EXPRESS организует доставку товаров ONEX Market по странам, входящим в Таможенный союз. До конца года планируется организация доставки в США и Германию через логистический терминал PONY EXPRESS в Риге (Латвия).

Сергей Сергушев, директор по региональному развитию PONY EXPRESS:

- Компания постоянно работает над расширением географии присутствия. Это дает нам возможность предлагать клиентам, в том числе интернет-магазинам, уникальный спектр услуг. Мы можем организовать складское хранение, обработку и доставку товаров на всей территории постсоветского пространства. Более того, благодаря открытому в этом году логистическому терминалу PONY EXPRESS в Риге мы помогаем клиентам в расширении географии продаж на страны дальнего зарубежья.

Эдуард Мусаелян, директор интернет-магазина ONEX Market:

- Стратегия развития ONEX Market предполагает расширение географии продаж. Мы стремимся обеспечить доступ к высококачественным товарам из Армении максимально широкому кругу потребителей. Поэтому было важно найти логистического партнера, способного помочь успешному выходу ONEX Market на новые рынки сбыта. Тестовый период сотрудничества с PONY EXPRESS доказал, что именно эта компания является партнером, который полностью может удовлетворить наши потребности в логистических услугах.