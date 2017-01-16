Популизм, ответная реакция развивающихся рынков

25 января 2017 г.

Индия лидирует в рейтинге логистики развивающихся стран, но руководители компаний обеспокоены планами на 2017 год.

Как показал недавно проведенный опрос, около 69% логистов утверждают, что они обеспокоены отменой свободной торговли с рядом стран в 2017 году, а также крахом глобальных и региональных торговых переговоров.

В исследовании «Agility Emerging Markets Logistics Index 2017» (Индекс логистики развивающихся рынков) приняло участие более 800 руководителей логистических компаний по всему миру. Индекс рассчитывается уже восьмой год и представляет собой срез мнений топ-менеджеров в сфере логистики, оценивая 45 развивающихся стран по всему миру. Эксперты оценивают размеры рынка, условия для ведения бизнеса, инфраструктуру и ряд других факторов, делающих эти рынки привлекательными для поставщиков логистических услуг, экспедиторских компаний, судоходных линий, перевозчиков авиа грузов и дистрибьюторов.

По мнению Международного Валютного Фонда, лишь 43% респондентов дали оптимистичные прогнозы. В среднем рост развивающихся рынков планирует увеличиться на 4,6%.

Индия стала безусловным лидером в рейтинге развивающихся стран. Профессионалы в области логистики выделили эту страну как формирующийся рынок с самым большим логистическим потенциалом. Индия обогнала ОАО, став номером два, после Китая.

Показатели на 2017 год:

- двадцать четыре из 50 стран - в том числе семь из топ-10 – показали ежегодное снижение в рейтинге развивающихся стран, отражая застой в росте мировой торговли и турбулентность на развивающихся рынках.

- Китай остается на лидирующей позиции в рейтинге. Логисты утверждают, что экономика Китая станет одним из основных драйверов мирового рынка в 2017 году. По словам 76% респондентов рост экономики этой страны замедлится, и только 17% отмечают неблагоприятное воздействие данных последствий на логистический сектор. 66% утверждают, что снижение темпов роста не коснется их планов на развитие бизнеса с Китаем.

- Устойчивый рост в комплексе с экономической реформой сдвинули Индию на вторую позицию и побудили руководителей логистических компаний изменить свои планы на развитие взаимоотношений с данной страной. Негативно повлиять на экономическую жизнь страны в 2017 году может решение государства снять из обращения крупные банкноты и стимулирование безналичных платежей.

- ОАЭ находятся на третьем месте рейтинга. Страны Персидского залива, такие, как Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт входят в топ-6 из 10 стран с лучшими условиями для ведения бизнеса.

- Иран поднялся на 8 позиций и вышел на 18-ое место среди всех стран и перепрыгнул с 15-ого на 9 место среди стран с развивающейся рыночной экономикой. По заключению руководителей логистических компанией, в этом году у Ирана были самые большие достижения среди других стран.

- Крупнейшие экономические страны Африки - Нигерия и Южная Африка – были среди тех стран, которые сильно потеряли позиции в рейтинге. Более мелкие рынки Африки - Уганда, Эфиопия, Танзания и Кения – улучшили свои позиции в 2017 году.

- Бразилия все еще находится на 7 месте, несмотря на рецессию и импичмент президента, Дилмы Русефа. В ходе опроса, руководители логистических компаний снова выделили Бразилию как рынок с наибольшим логистическим потенциалом, после Индии и Китая. Одной из причин такого оптимизма является тот факт, что у 57% опрошенных ожидается увеличение спроса на сырьевые товары в 2017 году, хотя большинство из них не ожидают существенного увеличения объемов.

- Бахрейн поднялся на 5 пунктов и занял 23 место в рейтинге, после затяжного периода общественных беспорядков, которые пагубно повлияли на позиции в рейтинге. Аргентина, которая стремится положить конец международной экономической изоляции, поднялась на три ступени и вышла на 28 позицию. Казахстан вышел на 14 место, минуя 4 позиции, преимущественно благодаря деловой активности, которая оставила позади четыре государства Залива: ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн.

- Турция выдержала последствия попытки переворота и экстремистского насилия и поднялась в рейтинге с 10 на 9 место.

- Россия наоборот упала с 9 на 10 позицию, причинами снижения стали последствия экономических санкций Запада, и низкие цены на нефть.

Эсса Аль-Салех, президент и генеральный директор Agility Global Integrated Logistics, утверждает, что логистические провайдеры и их клиенты обеспокоены, что анти-глобализация и популистская политика США и Британии может распространиться и нанести ущерб развивающимся рынкам, которые сильно зависят от экспорта.

“Развивающиеся рынки способствуют развитию высоких темпов экономического роста во всем мире”, - сообщил Эсса Аль-Салех. «Индекс логистики развивающихся стран помогает определить сильные и слабые стороны отдельных рынков”.

Индекс был составлен Transport Intelligence (Ti), ведущей компанией-аналитиком логистической сферы.

Джон Мэннерс-Белл (John Manners-Bell), возглавляющий Ti, заявляет: ”Неопределенность и неустойчивость характеризуют многие развивающиеся рынки в 2016 году. Это усугубляется политической обстановкой в Европе и США и напрямую скажется на осуществление торговли с Латинской Америкой, Азией и Африкой. Тем не менее, в этом есть и свои положительные стороны, например, динамичное развитие Индии”.