С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Индия лидирует в рейтинге логистики развивающихся стран, но руководители компаний обеспокоены планами на 2017 год.
Как показал недавно проведенный опрос, около 69% логистов утверждают, что они обеспокоены отменой свободной торговли с рядом стран в 2017 году, а также крахом глобальных и региональных торговых переговоров.
В исследовании «Agility Emerging Markets Logistics Index 2017» (Индекс логистики развивающихся рынков) приняло участие более 800 руководителей логистических компаний по всему миру. Индекс рассчитывается уже восьмой год и представляет собой срез мнений топ-менеджеров в сфере логистики, оценивая 45 развивающихся стран по всему миру. Эксперты оценивают размеры рынка, условия для ведения бизнеса, инфраструктуру и ряд других факторов, делающих эти рынки привлекательными для поставщиков логистических услуг, экспедиторских компаний, судоходных линий, перевозчиков авиа грузов и дистрибьюторов.
По мнению Международного Валютного Фонда, лишь 43% респондентов дали оптимистичные прогнозы. В среднем рост развивающихся рынков планирует увеличиться на 4,6%.
Индия стала безусловным лидером в рейтинге развивающихся стран. Профессионалы в области логистики выделили эту страну как формирующийся рынок с самым большим логистическим потенциалом. Индия обогнала ОАО, став номером два, после Китая.
Показатели на 2017 год:
- двадцать четыре из 50 стран - в том числе семь из топ-10 – показали ежегодное снижение в рейтинге развивающихся стран, отражая застой в росте мировой торговли и турбулентность на развивающихся рынках.
- Китай остается на лидирующей позиции в рейтинге. Логисты утверждают, что экономика Китая станет одним из основных драйверов мирового рынка в 2017 году. По словам 76% респондентов рост экономики этой страны замедлится, и только 17% отмечают неблагоприятное воздействие данных последствий на логистический сектор. 66% утверждают, что снижение темпов роста не коснется их планов на развитие бизнеса с Китаем.
- Устойчивый рост в комплексе с экономической реформой сдвинули Индию на вторую позицию и побудили руководителей логистических компаний изменить свои планы на развитие взаимоотношений с данной страной. Негативно повлиять на экономическую жизнь страны в 2017 году может решение государства снять из обращения крупные банкноты и стимулирование безналичных платежей.
- ОАЭ находятся на третьем месте рейтинга. Страны Персидского залива, такие, как Катар, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт входят в топ-6 из 10 стран с лучшими условиями для ведения бизнеса.
- Иран поднялся на 8 позиций и вышел на 18-ое место среди всех стран и перепрыгнул с 15-ого на 9 место среди стран с развивающейся рыночной экономикой. По заключению руководителей логистических компанией, в этом году у Ирана были самые большие достижения среди других стран.
- Крупнейшие экономические страны Африки - Нигерия и Южная Африка – были среди тех стран, которые сильно потеряли позиции в рейтинге. Более мелкие рынки Африки - Уганда, Эфиопия, Танзания и Кения – улучшили свои позиции в 2017 году.
- Бразилия все еще находится на 7 месте, несмотря на рецессию и импичмент президента, Дилмы Русефа. В ходе опроса, руководители логистических компаний снова выделили Бразилию как рынок с наибольшим логистическим потенциалом, после Индии и Китая. Одной из причин такого оптимизма является тот факт, что у 57% опрошенных ожидается увеличение спроса на сырьевые товары в 2017 году, хотя большинство из них не ожидают существенного увеличения объемов.
- Бахрейн поднялся на 5 пунктов и занял 23 место в рейтинге, после затяжного периода общественных беспорядков, которые пагубно повлияли на позиции в рейтинге. Аргентина, которая стремится положить конец международной экономической изоляции, поднялась на три ступени и вышла на 28 позицию. Казахстан вышел на 14 место, минуя 4 позиции, преимущественно благодаря деловой активности, которая оставила позади четыре государства Залива: ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн.
- Турция выдержала последствия попытки переворота и экстремистского насилия и поднялась в рейтинге с 10 на 9 место.
- Россия наоборот упала с 9 на 10 позицию, причинами снижения стали последствия экономических санкций Запада, и низкие цены на нефть.
Эсса Аль-Салех, президент и генеральный директор Agility Global Integrated Logistics, утверждает, что логистические провайдеры и их клиенты обеспокоены, что анти-глобализация и популистская политика США и Британии может распространиться и нанести ущерб развивающимся рынкам, которые сильно зависят от экспорта.
“Развивающиеся рынки способствуют развитию высоких темпов экономического роста во всем мире”, - сообщил Эсса Аль-Салех. «Индекс логистики развивающихся стран помогает определить сильные и слабые стороны отдельных рынков”.
Индекс был составлен Transport Intelligence (Ti), ведущей компанией-аналитиком логистической сферы.
Джон Мэннерс-Белл (John Manners-Bell), возглавляющий Ti, заявляет: ”Неопределенность и неустойчивость характеризуют многие развивающиеся рынки в 2016 году. Это усугубляется политической обстановкой в Европе и США и напрямую скажется на осуществление торговли с Латинской Америкой, Азией и Африкой. Тем не менее, в этом есть и свои положительные стороны, например, динамичное развитие Индии”.