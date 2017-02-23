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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Портовые операторы Черноморска нарастили перевалку с начала года на 4,7%
По информации службы экономики администрации морского порта, в феврале 2017 года объем грузооборота в целом по акватории составил 1 млн 384 тыс. тонн, в том числе 236 тыс. тонн ООО «Ильичевский морской рыбный порт».
В разрезе портовых операторов грузооборот распределен следующим образом:
• ГП «Морской торговый порт «Черноморск» - 494 тыс.тонн;
• СП ООО «Трансбалктерминал» - 271 тыс.тонн;
• ООО «Ильичевский зерновой терминал» - 186 тыс.тонн;
• ООО «Рисоил Терминал» - 55 тыс.тонн;
• ООО «Олир Ресорсиз» - 50 тыс.тонн;
• ООО «Транс-Сервис» - 29 тыс.тонн;
• ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» - 35 тыс.тонн;
• ООО «Черноморская стивидорная компания» - 25 тыс.тонн;
• ООО «Хим-Ойл-Транзит-Юкрейн» - 2 тыс.тонн;
• ПАО «Черноморский топливный терминал» - 1 тыс.тонн.
• Грузопереработка государственного портового оператора (ГП «МТП «Черноморск») составляет 36% общего грузооборота в акватории порта.
• Частными портовыми операторами переработано 890 тыс.тонн, что составляет 64% от общего объёма грузооборота. В том числе, частными портовыми операторами через причалы ГП «АМПУ» – 467 тыс. тонн (34% общего объёма).
Перевалка экспортных грузов составила 1 141 тыс. тонн (прирост 11,2% к показателям 2016 года), импортных – 214 тыс. тонн (прирост 4% к показателям аналогичного периода 2016 года), транзитных – 29 тыс. тонн (17,8% от показателей предыдущего года).
В целом по акватории морского порта Черноморск в феврале 2017 года было обработано 120 судов.
За 2 месяца 2017 года объем грузооборота в целом по акватории (с учетом ООО «Ильичевский морской рыбный порт») составил 3 млн 18 тыс. тонн (прирост 4,7% к показателям аналогичного периода прошлого года), обработано 232 судна.