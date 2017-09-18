Портовые сборы должны быть сбалансированными и иметь поддержку государства и бизнеса

2 ноября 2017 г.

Администрация морских портов Украины (АМПУ) в ходе первой международной конференции «Деньги и порты», которая состоялась 26 октября в Одессе, представила свои предложения к методике расчета ставок портовых сборов наряду с перечнем проблемных вопросов, требующих комплексного решения на уровне Мининфраструктуры.

«Данный документ (Методика — ред.) является структурным, который позволит преобразовать отрасль и найти четкие и позитивные рычаги для влияния на развитие экономики в целом», - об этом заявил заместитель главы АМПУ по экономике Николай Полторацкий.

Ключевыми составляющими, которые берутся во внимание при определении ставок портовых сборов является грузооборот, затраты на содержание в надлежащем состоянии портовой инфраструктуры и средства на ее развитие.

По словам Н.Полторацкого, увеличивающийся грузооборот, который способствует росту судооборота, является основным драйвером снижения ставок портовых сборов. Последние три года устойчивая тенденция прироста отмечается только в портах Большой Одессы (порт Одесса, Южный, Черноморск) и Николаева. Однако даже в «растущих» портах динамика увеличения грузооборота довольно волотильна. В тоже время есть убыточные порты с низкой грузовой базой, которые являются дотационными.

«Государственная политика в портовой отрасли состоит в сбалансированном развитии всех портов. Закон Украины «О морских портах Украины» предусматривает, что это должно происходить за счет портовых сборов, которые взымаются в данном конкретном порту. В то же время, не более 50% портовых сборов остаются для финансирования отрасли, остальные направляются в бюджет в виде налогов и дивидендов. Если мы возьмем порты Европы, то здесь существенная доля средств, вкладывается за счет фондов ЕС, есть субсидирование развития портов, а сами портовые сборы не облагаются налогом», - отметил замглавы АМПУ.

«Новая методика предполагает базовую и инвестиционную ставку. Такой подход инициирован АМПУ именно в виду существенной налоговой нагрузки на портовые сборы, т.к. только 25% с каждой полученной гривны может быть инвестировано в порты. Инвестиционная составляющая будет распространяться на генеральные планы развития, экологические проекты, проекты по обеспечению безопасности мореплавания, а также национальные проекты. Все, что связано с деятельностью субъектов хозяйствования, и необходимых средств в части их целевого развития, необходимо осуществлять за счет компенсации инвестиций. Рассчитываем, что такой подход поддержит бизнес», - добавил Полторацкий.

Новая методика портовых сборов предполагает дифференциацию ставок и функциональный подход. Ставка корабельного сбора, формирующего более 50% суммы дисбурсментского счета, будет разниться по видам судов. Поскольку основную долю в грузообороте составляют навалочные грузы, за базовый тип судна будет принят балкер, для остальных видов судов будет предусматриваться соответствующий коэффициент с учетом их конструктивных особенностей.

Функциональный подход предусматривает, что за счет портовых сборов будут покрываться кроме прямых расходов, таких как дноуглубление, содержание и ремонт гидротехнических сооружений и плавстредств, участвующих в содержании акваторий, затраты непрямого характера, которые на текущий момент не могут быть компенсированы другими видами деятельности Администрации. Методика предусматривает определенный KPI для снижения данных расходов в будущем.

Если говорить о структурных изменениях методики портовых сборов, то предполагается что корабельный сбор консолидирует все части акватории. В результате будут упразднены якорный, канальный сбор. Последний будет взиматься только при прохождении по государственным каналам — Бугско-Днепровско-Лиманскому, Херсонскому морскому каналу, Дунай - Черное море на баровой части устья Новостамбульское (Быстрое), Керч-Еникальскому каналу. За счет средств от канального сбора предполагается также содержание внутренних водных путей. Ставки причального и санитарного сборов будут предусмотрены по единому принципу для каждого порта отдельно.