Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
ОАО «РЖД» в I полугодии 2017 года инвестировало свыше 1,91 млрд рублей в реконструкцию участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.
Всего в 2017 году на реализацию проекта ОАО «РЖД» будет направлено свыше 5,6 млрд рублей.
В текущем году ОАО «РЖД» планирует ввести в эксплуатацию около 22 км станционных путей и 47 комплектов стрелочных переводов в парке прибытия станции Лужская – Сортировочная, ряд административно-бытовых и технологических зданий, тяговую подстанцию Ульяновка с линией электроснабжения Новолисино – Ульяновка (протяженностью – 11,8 км), выполнить электрификацию участка Веймарн – Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего порядка 165 км контактной сети).
В рамках развития припортовой железнодорожной инфраструктуры также запланировано выполнение подготовительных работ для строительства железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная.
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Целью проекта является подготовка железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечение прогнозируемых объемов перевозок ОАО «РЖД» – 80,3 млн тонн к 2020 году.
Напомним, в 2007 году пропускная способность Усть-Лужского железнодорожного узла составляла 6,3 млн тонн, тогда как сейчас она достигла 67,8 млн тонн, а по итогам выполнения работ, запланированных на 2017 год, будет увеличена до 70 млн тонн.