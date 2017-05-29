Порядка 2 млрд рублей инвестировало ОАО «РЖД» в реконструкцию железнодорожных подходов к портам южного берега Финского залива в I полугодии

12 июля 2017 г.

ОАО «РЖД» в I полугодии 2017 года инвестировало свыше 1,91 млрд рублей в реконструкцию участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подходов к портам на южном берегу Финского залива.

Всего в 2017 году на реализацию проекта ОАО «РЖД» будет направлено свыше 5,6 млрд рублей.

В текущем году ОАО «РЖД» планирует ввести в эксплуатацию около 22 км станционных путей и 47 комплектов стрелочных переводов в парке прибытия станции Лужская – Сортировочная, ряд административно-бытовых и технологических зданий, тяговую подстанцию Ульяновка с линией электроснабжения Новолисино – Ульяновка (протяженностью – 11,8 км), выполнить электрификацию участка Веймарн – Лужская и железнодорожных станций Лужского железнодорожного узла (всего порядка 165 км контактной сети).

В рамках развития припортовой железнодорожной инфраструктуры также запланировано выполнение подготовительных работ для строительства железнодорожных путей на участке Лужская-Сортировочная – Лужская-Восточная – Лужская-Генеральная.

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Целью проекта является подготовка железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах к порту Усть-Луга и обеспечение прогнозируемых объемов перевозок ОАО «РЖД» – 80,3 млн тонн к 2020 году.

Напомним, в 2007 году пропускная способность Усть-Лужского железнодорожного узла составляла 6,3 млн тонн, тогда как сейчас она достигла 67,8 млн тонн, а по итогам выполнения работ, запланированных на 2017 год, будет увеличена до 70 млн тонн.