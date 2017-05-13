Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик рассказал о потенциале снижения транспортных затрат промышленных предприятий за счет оптимизации логистики в ходе выступления на сессии «Грузоперевозки» XII Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520» в Сочи. По его словам, транспортные затраты компаний-производителей могут снизиться на 20%.
Вячеслав Валентик отметил, что для целей сокращения расходов при необходимости сохранения или даже улучшения качества транспортного обслуживания наилучший эффект достигается через передачу этих функций специализированной независимой компании, для которой логистика – главное направление бизнеса. Причем сотрудничество сторон должно начинаться не на этапе возникновения потребности в перевозке какого-либо продукта, а гораздо раньше – с участия в формировании планов снабжения, производства и сбыта.
Руководитель «РЖД Логистики» представил детальную схему оптимизации логистики промышленных предприятий, сделав акцент на гибком индивидуальном подходе, который компания гарантирует клиентам. От долгосрочного производственного планирования, завоза сырья, погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания складов и внутризаводской транспортной инфраструктуры до организации ритмичных отправок готовой продукции, взаимодействия со станциями и стивидорами, предоставления услуг перевалки и фрахта.
«Проанализировав эффективность уже реализуемых проектов, мы можем сказать, что в результате передачи транспортно-логистических функций специализированной компании, производственное предприятие в среднем на 16% сокращает затраты на оборот парка вагонов, на 5% снижает стоимость доставки грузов, оборачиваемость капитала происходит на 10% быстрее, на 20% уменьшаются расходы на простой подвижного состава, также на 20% увеличивается объем выгрузки сырья. В совокупности все это приводит к сокращению доли транспортных расходов в себестоимости готовой продукции и росту прибыли заказчика», – подчеркнул Вячеслав Валентик.