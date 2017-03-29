Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Мы считаем, что вопрос «Платона» нуждается в детальном обсуждении. Представители компании входят в рабочую группу при Минтрансе. Там мы выражаем не только свою позицию — мы консолидируем мнение перевозчиков и отстаиваем его. Лидер рынка грузовых перевозок "Деловые Линии" увеличивать тариф из-за "Платона" не будет. "Переложить повышение цены на плечи клиента - самый простой путь. Тариф перевозчика состоит из множества взаимосвязанных элементов. Как у крупной компании у нас достаточно возможностей для оптимизации процессов логистики, автоматизации операций. Поэтому мы можем более гибко управлять стоимостью: повышая одну составляющую, снижать другую, не увеличивая ценовую нагрузку в целом", - комментирует Давид Шамаев, директор управления по маркетингу и коммерции "Деловых Линий".