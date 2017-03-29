Повышение тарифов системы «Платон»

12 апреля 2017 г.

Мы считаем, что вопрос «Платона» нуждается в детальном обсуждении. Представители компании входят в рабочую группу при Минтрансе. Там мы выражаем не только свою позицию — мы консолидируем мнение перевозчиков и отстаиваем его. Лидер рынка грузовых перевозок "Деловые Линии" увеличивать тариф из-за "Платона" не будет. "Переложить повышение цены на плечи клиента - самый простой путь. Тариф перевозчика состоит из множества взаимосвязанных элементов. Как у крупной компании у нас достаточно возможностей для оптимизации процессов логистики, автоматизации операций. Поэтому мы можем более гибко управлять стоимостью: повышая одну составляющую, снижать другую, не увеличивая ценовую нагрузку в целом", - комментирует Давид Шамаев, директор управления по маркетингу и коммерции "Деловых Линий".





