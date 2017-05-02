Пожарная техника в Ростовской области под защитой «АльфаСтрахование»

15 мая 2017 г.

Ростовский филиал «АльфаСтрахование» защитил автопарк противопожарной и аварийно-спасательной службы Ростовской области по договорам обязательного страхования транспортных средств (ОСАГО). Цена контракта составила 1,2 млн руб.

Государственное казенное учреждение «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ростовской области» занимается защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликвидацией их последствий, а также обеспечением пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

«Благодаря большому опыту работы с государственными учреждениями, наша компания соответствует высоким требованиям, которые предъявляет страхователь, - говорит Евгений Пахомов, директор Ростовского филиала компании «АльфаСтрахование». – Защитой обеспечено 125 транспортных средств службы, среди которых пожарная автоцистерна, легковые автомобили и внедорожники. Мы готовы предоставить учреждению первоклассный уровень обслуживания и оперативное урегулирование возможных убытков».

Выплаты «АльфаСтрахование» по ОСАГО растут опережающими темпами. По итогам 2016 г. компания перечислила клиентам, застраховавшим в компании по договорам обязательного страхования автогражданской ответственности свои транспортные средства, 7,59 млрд руб., что на 68,3% больше, чем за 2015 г. Сборы «АльфаСтрахование» по автокаско в 2016 г. составили 13,55 млрд руб. (+7,4% к 2015 г.), по ОСАГО – 13,45 млрд руб. (+26,6% к 2015 г.).