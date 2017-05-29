Прекращено уголовное дело о неуплате налогов ООО «Деловые Линии»

20 июня 2017 г.

Главное Следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу прекратило уголовное дело о неуплате налогов ООО «Деловые линии», возбужденное в связи с налоговыми доначислениями, предъявленными обществу по итогам выездной налоговой проверки. Также, прекращено уголовное преследование в отношении основателя ООО «Деловые линии» Александра Богатикова.

Напоминаем, что ещё в декабре 2016 года общество выплатило полную сумму налоговых доначислений, включая недоимку, пени и штрафы (в общем размере 1,6 млрд руб.). В настоящее время законность и обоснованность предъявления обществу претензий со стороны налоговых органов рассматривает арбитражный суд.

На протяжении всего расследования все подразделения ООО «Деловые Линии» работали и продолжают работать в обычном режиме, оказывая бесперебойный качественный сервис на всей территории России. Все необходимые платежи как в адрес контрагентов, так и в адрес бюджета Российской Федерации производятся своевременно. Претензии у государственных органов к компании отсутствуют.