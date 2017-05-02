Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров: «Целевая модель рынка железнодорожного транспорта должна быть справедливая и сбалансированная»

23 мая 2017 г.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел заседании Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по вопросу «Актуальные проблемы современного состояния и перспектив развития железнодорожной отрасли» в пятницу в Москве.

Глава компании сообщил участникам заседания, что рост погрузки грузов на железной дороге свидетельствует об оживлении экономики. По итогам 2016 года увеличение погрузки составило 0,6%, за четыре месяца этого года – уже 3,8%.

При этом важной тенденцией является одновременный рост грузов экспортных и транзитных перевозок. Так, в январе-апреле 2017 года погрузка на экспортных направлениях увеличилась на 9% к аналогичному уровню 2016 года, транзит крупнотоннажных контейнеров по маршруту Китай – Европа вырос в 2,6 раза.

Таким образом, экспортные и транзитные направления уже сегодня являются самыми загруженными, и требуется принятие комплексного решения об их дальнейшем расширении.

– Развитие железнодорожной инфраструктуры – это наш реальный вклад в развитие российской экономики. Экономика получит максимальный эффект, если перевозчики и операторы будут получать необходимый доход для развития, грузоотправители – гарантии обеспечения перевозок, а пассажиры – комфортные и доступные условия поездки, – сказал Олег Белозёров.

В этой связи президент ОАО «РЖД» подчеркнул важность проводимой работы по формированию Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок как программного документа развития отрасли.

– Ключевой принцип, который должен найти отражение в документе и который необходимо отстаивать, – это справедливая и сбалансированная модель, которая обеспечивает максимальную эффективность не для отдельных участников, а для экономики страны в целом, – сказал он.

Для практической реализации ряда мероприятий должны предшествовать предварительные расчеты и оценки негативных последствий для эффективного функционирования железнодорожного транспорта.

ОАО «РЖД» считает необходимым реализовывать Целевую модель рынка последовательно в два этапа. На первом этапе необходимо провести мероприятия по повышению внутренней эффективности всех участников рынка, реализовать механизм долгосрочного тарифного регулирования по целям.

На втором этапе – мероприятия по возможным преобразованиям действующей модели. Формы и условия их проведения целесообразно определить по результатам моделирования на первом этапе.

– Двигаться вперед, не взвешивая каждое изменение и не оценивая его влияние на работу всей системы, – довольно рискованный шаг, который мы не можем себе позволить. Это одна из ключевых развилок, которую мы должны пройти на пути формирования стратегии развития компании и определить принципы функционирования железнодорожного транспорта на десятилетия, – сказал президент ОАО «РЖД».