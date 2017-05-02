Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел заседании Комиссии РСПП по транспорту и транспортной инфраструктуре по вопросу «Актуальные проблемы современного состояния и перспектив развития железнодорожной отрасли» в пятницу в Москве.
Глава компании сообщил участникам заседания, что рост погрузки грузов на железной дороге свидетельствует об оживлении экономики. По итогам 2016 года увеличение погрузки составило 0,6%, за четыре месяца этого года – уже 3,8%.
При этом важной тенденцией является одновременный рост грузов экспортных и транзитных перевозок. Так, в январе-апреле 2017 года погрузка на экспортных направлениях увеличилась на 9% к аналогичному уровню 2016 года, транзит крупнотоннажных контейнеров по маршруту Китай – Европа вырос в 2,6 раза.
Таким образом, экспортные и транзитные направления уже сегодня являются самыми загруженными, и требуется принятие комплексного решения об их дальнейшем расширении.
– Развитие железнодорожной инфраструктуры – это наш реальный вклад в развитие российской экономики. Экономика получит максимальный эффект, если перевозчики и операторы будут получать необходимый доход для развития, грузоотправители – гарантии обеспечения перевозок, а пассажиры – комфортные и доступные условия поездки, – сказал Олег Белозёров.
В этой связи президент ОАО «РЖД» подчеркнул важность проводимой работы по формированию Целевой модели рынка грузовых железнодорожных перевозок как программного документа развития отрасли.
– Ключевой принцип, который должен найти отражение в документе и который необходимо отстаивать, – это справедливая и сбалансированная модель, которая обеспечивает максимальную эффективность не для отдельных участников, а для экономики страны в целом, – сказал он.
Для практической реализации ряда мероприятий должны предшествовать предварительные расчеты и оценки негативных последствий для эффективного функционирования железнодорожного транспорта.
ОАО «РЖД» считает необходимым реализовывать Целевую модель рынка последовательно в два этапа. На первом этапе необходимо провести мероприятия по повышению внутренней эффективности всех участников рынка, реализовать механизм долгосрочного тарифного регулирования по целям.
На втором этапе – мероприятия по возможным преобразованиям действующей модели. Формы и условия их проведения целесообразно определить по результатам моделирования на первом этапе.
– Двигаться вперед, не взвешивая каждое изменение и не оценивая его влияние на работу всей системы, – довольно рискованный шаг, который мы не можем себе позволить. Это одна из ключевых развилок, которую мы должны пройти на пути формирования стратегии развития компании и определить принципы функционирования железнодорожного транспорта на десятилетия, – сказал президент ОАО «РЖД».