Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров: «Предлагая пассажирам комфортную атмосферу, новые сервисы и услуги, мы создаем благоприятную среду для развития железнодорожного туризма»

20 апреля 2017 г.

Сегодня на Казанском вокзале Москвы состоялся «Пассажирский форум – 2017», посвященный развитию транспортных услуг в сфере дальних и пригородных пассажирских перевозок, а также современных сервисов для пассажиров.

В мероприятии приняли участие президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, руководители ОАО «РЖД», представители общественных организаций, отраслевой науки и туристического бизнеса.

В ходе пленарной дискуссии участники «Пассажирского форума – 2017» обсудили перспективы железнодорожного туризма в России, механизмы построения эффективной модели взаимодействия «перевозчик-туроператор» и шаги по привлечению в страну иностранных туристов.

По мнению вице-президента ОАО «РЖД» Михаила Акулова, нельзя создать условия для железнодорожного туризма без комплексного улучшения качества обслуживания пассажиров. По его словам, на выбор пассажиром того или иного вида транспорта оказывает влияние в том числе доступность информации, удобство и простота электронных сервисов.

– Уже сейчас каждый второй пассажир приобретает билет на поезда дальнего следования через интернет. На поезда «Сапсан» и «Стриж» доля электронных продаж составляет почти 80%, в двухэтажные поезда – более 55%, – подчеркнул вице-президент. – У пассажиров есть возможность покупать билеты с помощью мобильных приложений. На сайте ОАО «РЖД» доступна новая версия покупки билета в «три шага».

Михаил Акулов сообщил, что во втором полугодии 2017 года ОАО «РЖД» планирует реализовать проект «Инновационная мобильность», объединяющий платежно-перевозочные, коммуникационные, развлекательные и информационные сервисы.

Говоря о перспективах железнодорожного туризма, Михаил Акулов рассказал о том, что сегодня становятся все более популярными новые форматы туристических продуктов: туры выходного дня, паровозные ретротуры, железнодорожные круизы. В сотрудничестве с регионами активно развиваются новые направления в разных ценовых сегментах. В результате за последние 5 лет количество туристов на железной дороге выросло в 10 раз, а в текущем году – достигнет 1 млн человек.

По мнению Олега Сафонова, путешествия по железной дороге являются одним из уникальных преимуществ российского туристического рынка. В сотрудничестве с Ростуризмом создан специальный Координационный совет по развитию проекта «Великий чайный путь». В текущем году предполагается увеличение потока до 2,5 тысяч туристов из Китайской народной республики. Круизные поезда под брендами «Золотой орел» и «Царское золото» курсируют по Транссибирской магистрали и Великому шелковому пути из Москвы через Волгоград в Среднюю Азию.

Холдинг «РЖД» и представители туристического бизнеса регулярно взаимодействуют в рамках рабочей группы для выработки условий по аренде подвижного состава, организации чартерных поездов и т.д. Также, совместно с партнерами из стран Европы, Азии, Южной Америки ОАО «РЖД» участвует в проекте глобального развития туризма на железных дорогах – ТопРейл (TopRail). Его цель – не просто повысить популярность железнодорожного туризма, но и создать единую систему обмена информацией на платформе Международного союза железных дорог.

– Развитие туризма является для нас важным направление работы, – подчеркнул президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, подводя итоги пленарной дискуссии. – Самое главное – видеть в тех, кто решил воспользоваться железной дорогой, не просто пассажиров, которых нужно довезти из пункта А в пункт Б, а клиентов, у которых есть самые разные запросы и потребности. Современный мир стремительно меняется, ускоряется темп жизни, и мы должны дать людям возможность с пользой провести время в дороге. Предлагая нашим клиентам комфортную атмосферу, новые сервисы и услуги, мы создаем благоприятную среду для поездок и тем самым – для развития железнодорожного туризма в России.