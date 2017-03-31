18 апреля директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Всероссийской конференции по созданию новой системы статистического наблюдения во внутреннем туризме, организованной Министерством культуры Российской Федерации.
Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Сегодня на Казанском вокзале Москвы состоялся «Пассажирский форум – 2017», посвященный развитию транспортных услуг в сфере дальних и пригородных пассажирских перевозок, а также современных сервисов для пассажиров.
В мероприятии приняли участие президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул, глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, руководители ОАО «РЖД», представители общественных организаций, отраслевой науки и туристического бизнеса.
В ходе пленарной дискуссии участники «Пассажирского форума – 2017» обсудили перспективы железнодорожного туризма в России, механизмы построения эффективной модели взаимодействия «перевозчик-туроператор» и шаги по привлечению в страну иностранных туристов.
По мнению вице-президента ОАО «РЖД» Михаила Акулова, нельзя создать условия для железнодорожного туризма без комплексного улучшения качества обслуживания пассажиров. По его словам, на выбор пассажиром того или иного вида транспорта оказывает влияние в том числе доступность информации, удобство и простота электронных сервисов.
– Уже сейчас каждый второй пассажир приобретает билет на поезда дальнего следования через интернет. На поезда «Сапсан» и «Стриж» доля электронных продаж составляет почти 80%, в двухэтажные поезда – более 55%, – подчеркнул вице-президент. – У пассажиров есть возможность покупать билеты с помощью мобильных приложений. На сайте ОАО «РЖД» доступна новая версия покупки билета в «три шага».
Михаил Акулов сообщил, что во втором полугодии 2017 года ОАО «РЖД» планирует реализовать проект «Инновационная мобильность», объединяющий платежно-перевозочные, коммуникационные, развлекательные и информационные сервисы.
Говоря о перспективах железнодорожного туризма, Михаил Акулов рассказал о том, что сегодня становятся все более популярными новые форматы туристических продуктов: туры выходного дня, паровозные ретротуры, железнодорожные круизы. В сотрудничестве с регионами активно развиваются новые направления в разных ценовых сегментах. В результате за последние 5 лет количество туристов на железной дороге выросло в 10 раз, а в текущем году – достигнет 1 млн человек.
По мнению Олега Сафонова, путешествия по железной дороге являются одним из уникальных преимуществ российского туристического рынка. В сотрудничестве с Ростуризмом создан специальный Координационный совет по развитию проекта «Великий чайный путь». В текущем году предполагается увеличение потока до 2,5 тысяч туристов из Китайской народной республики. Круизные поезда под брендами «Золотой орел» и «Царское золото» курсируют по Транссибирской магистрали и Великому шелковому пути из Москвы через Волгоград в Среднюю Азию.
Холдинг «РЖД» и представители туристического бизнеса регулярно взаимодействуют в рамках рабочей группы для выработки условий по аренде подвижного состава, организации чартерных поездов и т.д. Также, совместно с партнерами из стран Европы, Азии, Южной Америки ОАО «РЖД» участвует в проекте глобального развития туризма на железных дорогах – ТопРейл (TopRail). Его цель – не просто повысить популярность железнодорожного туризма, но и создать единую систему обмена информацией на платформе Международного союза железных дорог.
– Развитие туризма является для нас важным направление работы, – подчеркнул президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров, подводя итоги пленарной дискуссии. – Самое главное – видеть в тех, кто решил воспользоваться железной дорогой, не просто пассажиров, которых нужно довезти из пункта А в пункт Б, а клиентов, у которых есть самые разные запросы и потребности. Современный мир стремительно меняется, ускоряется темп жизни, и мы должны дать людям возможность с пользой провести время в дороге. Предлагая нашим клиентам комфортную атмосферу, новые сервисы и услуги, мы создаем благоприятную среду для поездок и тем самым – для развития железнодорожного туризма в России.