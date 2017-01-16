С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
В рамках рабочей поездки на Северо-Кавказскую железную дорогу президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров совершил облет строящейся двухпутной электрифицированной линии Журавка – Миллерово в Ростовской и Воронежской областях. Затем в штабе строительства на базе вахтового поселка в населенном пункте Марьяны в режиме видеоконференции прошло совещание о ходе реализации проекта.
– Строители проделали большую работу, практически на всех основных объектах развернуты работы. График по запуску объекта мы должны выполнить, никаких отклонений от качественных показателей допустить не должны, – подчеркнул Олег Белозёров.
Готовность железнодорожной линии Журавка – Миллерово составляет около 50%. Эксплуатационная длина участка составит 137,5 км, а развернутая длина пути – 294 км. В настоящее время идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, ведется укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов.
В Ростовской и Воронежских областях будут построены 7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также будет реконструирована станция Журавка. Компанией предусмотрены средства на поддержание местных автомобильных дорог, а после запуска железной дороги в эксплуатацию для местных жителей будут открыты новые рабочие места.
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Движение поездов на линии Журавка – Миллерово планируется открыть осенью 2017 года. Новая линия позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Проект предполагает большой объем земляных работ (порядка 40 млн. м3), что позволит выровнять перепад высот и использовать магистраль как часть скоростного хода Центр - Юг.
В 2015-2016 годах для реализации проекта были построены 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура. Были выполнены работы по очистке участков местности от взрывоопасных предметов и археологические раскопки 15 курганов.