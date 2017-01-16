Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел осмотр строительства железной дороги Журавка – Миллерово

10 февраля 2017 г.

В рамках рабочей поездки на Северо-Кавказскую железную дорогу президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров совершил облет строящейся двухпутной электрифицированной линии Журавка – Миллерово в Ростовской и Воронежской областях. Затем в штабе строительства на базе вахтового поселка в населенном пункте Марьяны в режиме видеоконференции прошло совещание о ходе реализации проекта.

– Строители проделали большую работу, практически на всех основных объектах развернуты работы. График по запуску объекта мы должны выполнить, никаких отклонений от качественных показателей допустить не должны, – подчеркнул Олег Белозёров.

Готовность железнодорожной линии Журавка – Миллерово составляет около 50%. Эксплуатационная длина участка составит 137,5 км, а развернутая длина пути – 294 км. В настоящее время идет сооружение земляного полотна, путепроводов, мостов и эстакад, ведется укладка верхнего строения пути, строительство тяговых подстанций. Продолжаются работы по выносу инженерных коммуникаций сторонних организаций, в том числе газопроводов.

В Ростовской и Воронежских областях будут построены 7 новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, также будет реконструирована станция Журавка. Компанией предусмотрены средства на поддержание местных автомобильных дорог, а после запуска железной дороги в эксплуатацию для местных жителей будут открыты новые рабочие места.

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Движение поездов на линии Журавка – Миллерово планируется открыть осенью 2017 года. Новая линия позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок. Проект предполагает большой объем земляных работ (порядка 40 млн. м3), что позволит выровнять перепад высот и использовать магистраль как часть скоростного хода Центр - Юг.

В 2015-2016 годах для реализации проекта были построены 4 временных вахтовых поселка для строителей, проложены технологические автомобильные дороги, временные электрические сети и другая инфраструктура. Были выполнены работы по очистке участков местности от взрывоопасных предметов и археологические раскопки 15 курганов.