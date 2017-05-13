Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров: «Железные дороги подошли к созданию глобальных транспортных альянсов»

8 июня 2017 г.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров принял участие в сессии «Транзитный потенциал России – новые решения для развивающихся рынков» в рамках Петербургского международного экономического форума в пятницу в Санкт-Петербурге.

Глава компании сообщил, что в последнее время железнодорожный контейнерный транзит по территории России показывает устойчивую положительную динамику: за I квартал текущего года его объем вырос более чем в 2 раза.

– В прошлом году между крупнейшими рынками Европы и Азии по железной дороге перевезено около 153 тыс. контейнеров – менее 1% от общего объема. Это говорит о том, что потенциал российских железных дорог полностью не использован и резервы в этом направлении огромные, – подчеркнул Олег Белозёров.

Он отметил, что перспективным направлением в части развития транзитного потенциала России выступает международный транспортный коридор «Север – Юг», который связывает рынок Европы и ЕАЭС с активно развивающимися рынками Индии и Ирана. Также он упомянул о сообщении со странами Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмения), на долю которых приходится около 80% от всего объема транзитных грузов по российским железным дорогам.

По словам Олега Белозёрова, российские железные дороги по определенным видам грузов и параметрам сегодня выигрывают у морского транспорта, и главным их конкурентным преимуществом является скорость.

В этой связи активное внедрение информационных технологий на железнодорожном транспорте позволяет обеспечить ритмичность поставок грузов и сокращение сроков доставки. В условиях стремительного роста международной электронной торговли этот аргумент становится основным для потребителя.

– Мы постоянно совершенствуем наши сервисы, развиваем электронный документооборот, очень продуктивно работаем в этой части с ФТС, нашими зарубежными коллегами, – сообщил президент ОАО «РЖД».

В частности, он напомнил, что Китайские железные дороги с 1 мая официально присоединились к проекту применения унифицированной накладной в части контейнерных поездов, следующих из Китая в страны Европы и обратно транзитом по территории России.

В заключение Олег Белозёров отметил, что задача по повышению транзитного потенциала России диктует необходимость объединения усилия с партнерами из других стран не только с точки зрения разработки нормативных документов, но и формирования привлекательных условий для клиентов по доставке грузов. По его словам, один из заметных трендов настоящего времени – формирование альянсов и объединений.

– Железные дороги тоже подошли к созданию альянсов. Одним из примеров такой эффективной для всех интеграции стало создание ОАО «ОТЛК». Я думаю, этот процесс станет гораздо более глобальным в будущем, – подчеркнул глава компании.