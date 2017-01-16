С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Сегодня под председательством Вице-премьер-министра Владимира Кистиона состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам логистики - логистического комитета. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Минприроды, Минэнергоугля, Минагрополитики, Минрегиона, Минфина, Минюста, ГФС, Укравтодора, Укрзализныци, Администрации морских портов Украины, Укртрансбезопасности, Госавиаслужбы, а также представители Всемирного банка.
Руководителем комитета стал Вице-премьер-министр Владимир Кистион, заместителем – Первый заместитель Министра инфраструктуры Евгений Кравцов.
Указанный совещательный орган был создан с целью ускорения реформ транспортной инфраструктуры Украины, а также привлечения к постоянному диалогу представителей бизнеса и экспертного сообщества.
Как отметил Владимир Кистион, основная задача, которая стоит перед комитетом, - развитие возможностей Украины в сфере транзитных перевозок, туристического потенциала и т. д.
«Наше государство находится в центре Европы, большинство путей, ведущих с запада на восток, с юга на север, проходит по территории нашего государства. Украина имеет одну из крупнейших в мире железных дорог, мы являемся морской державой, серьезно развитую дорожную инфраструктуру и значительный туристический потенциал. Одна из основных задач – максимальное использование этих потенциальных возможностей нашего государства, поэтому нам нужен такой коллегиальный совещательный комитет, в рамках которого мы будем прорабатывать соответствующие проекты и задачи. Развитие логистических возможностей – это развитие нашей экономики, нашего государства», - отметил Владимир Кистион.