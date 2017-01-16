При Кабинете Министров создан логистический комитет, который будет заниматься комплексной реформой транспортной инфраструктуры

1 февраля 2017 г.

Сегодня под председательством Вице-премьер-министра Владимира Кистиона состоялось первое заседание рабочей группы по вопросам логистики - логистического комитета. В ее состав вошли представители Мининфраструктуры, Минприроды, Минэнергоугля, Минагрополитики, Минрегиона, Минфина, Минюста, ГФС, Укравтодора, Укрзализныци, Администрации морских портов Украины, Укртрансбезопасности, Госавиаслужбы, а также представители Всемирного банка.

Руководителем комитета стал Вице-премьер-министр Владимир Кистион, заместителем – Первый заместитель Министра инфраструктуры Евгений Кравцов.

Указанный совещательный орган был создан с целью ускорения реформ транспортной инфраструктуры Украины, а также привлечения к постоянному диалогу представителей бизнеса и экспертного сообщества.

Как отметил Владимир Кистион, основная задача, которая стоит перед комитетом, - развитие возможностей Украины в сфере транзитных перевозок, туристического потенциала и т. д.

«Наше государство находится в центре Европы, большинство путей, ведущих с запада на восток, с юга на север, проходит по территории нашего государства. Украина имеет одну из крупнейших в мире железных дорог, мы являемся морской державой, серьезно развитую дорожную инфраструктуру и значительный туристический потенциал. Одна из основных задач – максимальное использование этих потенциальных возможностей нашего государства, поэтому нам нужен такой коллегиальный совещательный комитет, в рамках которого мы будем прорабатывать соответствующие проекты и задачи. Развитие логистических возможностей – это развитие нашей экономики, нашего государства», - отметил Владимир Кистион.