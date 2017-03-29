Приглашаем вас посетить наш стенд В-441 на выставке TransRussia/TransLogistica 2017, которая состоится с 18 по 20 апреля 2017 года в Москве в МВК «Крокус Экспо».
29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
Приглашаем на БЕРЕЖЛИВЫЕ БЕЛЫЕ НОЧИ
5-9 июня, г. Санкт-Петербург
В программе:
1. Кайдзен-тур в Финляндию
2. Бизнес-семинар Майкла Вейдера на теплоходе с выходом к главным достопримечательности Санкт-Пи
3. Уникальные Лин-экскурсии:
- NISSAN
- ЛЕНПОЛИГРАФМАШ
- Балтика*
- Heineken*
4. Мастер-классы и семинары российских экспертов
5. Турнир «Штурм-прорыв» (III Всероссийский чемпионат по повышению производительности)
БЕРЕЖЛИВЫЙ ИЮНЬ: Деловой! Яркий! Эффективный!
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Бережливые белые ночи – это уникальная площадка по обмену передовым опытом в сфере повышения эффективности бизнес-систем и реализации программ бережливого производства.
Среди участников: генеральные директора, директора по производству, развитию, персоналу, качеству, сертификации, главные инженеры, руководители и специалисты служб и проектов повышения эффективности.
Место проведения: Конгрессный центр «Club House», г. Санкт-Петербург, проспект Медиков, дом 3 Лит. А.
Организаторы: ГК «Оргпром» www.orgprom.ru
УЧАСТИЕ ПОЗВОЛИТ ВАМ: