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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Посещение выставки позволит вашей компании:
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в конференции для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия», которая состоится 18-19 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia / TransLogistica 2017.
Участие в конференции позволит вам получить актуальную, достоверную и разноплановую информацию, необходимую для решения ваших профессиональных задач.
Программа мероприятия:
В качестве спикеров приглашены:
Для посещения выставки и конференции получите бесплатный электронный билет, указав промокод tr17iIIPS