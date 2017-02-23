Приглашаем принять участие в конференции для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия» 2017»!

1 марта 2017 г.

Приглашаем вас и ваших коллег принять участие в конференции для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия», которая состоится 18-19 апреля в МВЦ «Крокус Экспо» в рамках выставки транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia / TransLogistica 2017.

Участие в конференции позволит вам получить актуальную, достоверную и разноплановую информацию, необходимую для решения ваших профессиональных задач.

Программа мероприятия:

18 апреля. Первый день конференции начнется с освещения состояния российского и международного рынка транспортных услуг и динамики грузопотоков, а также перспективы и динамики развития международных и внутрироссийских перевозок



В рамках дискуссионной сессии участники конференции смогут обсудить стоимость перевозки в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Завершит день тематическая сессия : «Повышение эффективности работы международного автомобильного транспорта в условиях Евразийской экономической интеграции».

19 апреля. Во второй день программы конференции эксперты рынка расскажут о том, как изменились требования грузовладельцев к логистическим услугам и к чему готовится логистическим операторам в средне- и долгосрочной перспективе. Участники конференции узнают, как управлять рисками в логистическом обеспечении и как повысить надежность цепи поставок

В качестве спикеров приглашены:

Заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул,

Президент Объединенная транспортно-логистическая компания" Алексей Гром,

Первый заместитель председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» по инвестиционно-правовым вопросам Иннокентий Алафинов

Глава постоянного представительства IRU в Евразии Дмитрий Чельцов

Директор по развитию ООО «Управление транспортными активами» Андрей Горленко

Президент транспортной группы FESCO Александр Исурин

Генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик и другие

Предварительная программа >>

Для посещения выставки и конференции получите бесплатный электронный билет, указав промокод tr17iIIPS