Приглашаем принять участие в VII Международной научной конференции «Перспективы развития логистики и управления цепями поставок»!

11 апреля 2017 г.

Международный центр подготовки кадров в области логистики и школа логистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) приглашает принять участие в работе 18 апреля 2017 г. в VII международной научной конференции «Перспективы развития логистики и управления цепями поставок».

На пленарном заседании с докладами выступят ведущие отечественные и международные эксперты в области логистики и управлении цепями поставок, среди которых:

Виктор Иванович Сергеев , Научный руководитель Международного центра подготовки кадров в области логистики и Школы логистики НИУ ВШЭ, Заведующий кафедрой управления цепями поставок, д.э.н., профессор.

, Научный руководитель Международного центра подготовки кадров в области логистики и Школы логистики НИУ ВШЭ, Заведующий кафедрой управления цепями поставок, д.э.н., профессор. Джос Маринус , Президент Европейской логистической ассоциации (ELA)

, Президент Европейской логистической ассоциации (ELA) Гебхард Хафер , ректор Университета прикладных наук «BBW» (г. Берлин, Германия), д.инж.н., профессор

, ректор Университета прикладных наук «BBW» (г. Берлин, Германия), д.инж.н., профессор Олег Дмитриевич Проценко , Декан Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор

, Декан Института менеджмента и маркетинга РАНХиГС при Президенте РФ, д.э.н., профессор Станислав Кржизаняк , член Научного Совета Европейского сертификационного комитета по логистике (ECBL), директор по науке Институт логистики и складирования (г. Познань, Польша)

, член Научного Совета Европейского сертификационного комитета по логистике (ECBL), директор по науке Институт логистики и складирования (г. Познань, Польша) Валерий Сергеевич Лукинский , руководитель Департамента логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, д.т.н., профессор

, руководитель Департамента логистики и управления цепями поставок Санкт-Петербургского филиала НИУ ВШЭ, д.т.н., профессор Александр Алексеевич Сапронов , исполнительный директор АО «Первая грузовая компания»

, исполнительный директор АО «Первая грузовая компания» Сергей Алексеевич Уваров, заведующий кафедрой управления цепями поставок и товароведения Санкт- Петербургского государственного экономического университета, д.э.н., профессор

Также запланировано проведение четырех круглых столов:

Круглый стол 1. «Анализ и оценка логистической инфраструктуры: транспортные системы, проекты, технологии»

Круглый стол 2. «Логистическая интеграция в цепях поставок»

Круглый стол 3. «Инновационные технологии в логистике»

Круглый стол 4. «Перспективные информационно-аналитические решения в логистике»

Темы круглых столов, охватывают самые различные аспекты логистической деятельности и управления цепями поставок. Ниже представлены только некоторые из них:

Информационно-навигационные технологии в реализации проекта «Шелковый путь»

Методика подготовки персонала для работы в интеллектуальных транспортных системах управления мультимодальными пассажирскими перевозками

Аутсорсинг обслуживания возвратных материальных потоков ЗPL операторам

Методология интегрированного планирования цепей поставок предприятий черной металлурги

Использование аналитики больших данных в управлении малыми и средними логистическими компаниями

Конференция пройдет по адресу: г.Москва, Б.Трехсвятительский пер., д.3.

Дата и время проведения конференции: 18 апреля 2017 г. с 10:00 до 17:00.

Участие в конференции бесплатное. Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить электронную заявку (https://www.hse.ru/expresspolls/poll/202201299.html).

Более подробно с информацией о конференции, темах выступлений, а также участниках можно ознакомиться на странице конференции (https://logistics.hse.ru/Conference2017)

Будем рады видеть Вас на конферении!