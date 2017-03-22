29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Международный центр подготовки кадров в области логистики и школа логистики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ) приглашает принять участие в работе 18 апреля 2017 г. в VII международной научной конференции «Перспективы развития логистики и управления цепями поставок».
На пленарном заседании с докладами выступят ведущие отечественные и международные эксперты в области логистики и управлении цепями поставок, среди которых:
Также запланировано проведение четырех круглых столов:
Круглый стол 1. «Анализ и оценка логистической инфраструктуры: транспортные системы, проекты, технологии»
Круглый стол 2. «Логистическая интеграция в цепях поставок»
Круглый стол 3. «Инновационные технологии в логистике»
Круглый стол 4. «Перспективные информационно-аналитические решения в логистике»
Темы круглых столов, охватывают самые различные аспекты логистической деятельности и управления цепями поставок. Ниже представлены только некоторые из них:
Конференция пройдет по адресу: г.Москва, Б.Трехсвятительский пер., д.3.
Дата и время проведения конференции: 18 апреля 2017 г. с 10:00 до 17:00.
Участие в конференции бесплатное. Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить электронную заявку (https://www.hse.ru/expresspolls/poll/202201299.html).
Более подробно с информацией о конференции, темах выступлений, а также участниках можно ознакомиться на странице конференции (https://logistics.hse.ru/Conference2017)
Будем рады видеть Вас на конферении!