Приглашаем Вас на Юбилейную XXV Практическую конференцию «Управление современным складом».

9 августа 2017 г.

28 сентября 2017 года

Москва

Вас ждет:

Практический опыт автоматизации склада и особенности организации проектной работы в выступлениях представителей торговых и производственных компаний: «Санг», «Байкалси», «Лакра»

Демонстрация возможностей и преимуществ WMS от AXELOT , самой востребованной в России системы управления складом, и «AXELOT: TMS Управление транспортом и перевозками» , инновационного решения для автоматизации транспортной логистики предприятий (AXELOT)

Использование различных моделей принтеров и сканеров при автоматизации логистики; особенности маркировки (Zebra Technologies)

Тенденции в области организации стеллажного хранения (ГК «Стелкон»)

Круглый стол по актуальным вопросам логистики

Интерактивная выставка технологий и оборудования для обеспечения эффективной работы склада и транспортного подразделения компании

Впервые в рамках Конференции будут организованы отраслевые стенды WMS, с возможностью лично пообщаться с представителями компаний, внедрившими WMS на своих складах.

Кроме того, участников ждет авторская презентация мирового бестселлера «Управление современным складом» (Гвинн Ричардс, специальный гость). Эта книга впервые издается на русском языке и полностью адаптирована под российский рынок. В качестве примеров в книге используются кейсы отечественных компаний, хорошо знакомые российскому читателю.

Подробнее о конференции можно узнать на сайте: https://conference.axelot.ru/.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.

От каждой компании могут быть зарегистрированы не более двух участников. Количество мест ограничено, компании-организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации.

Со всеми вопросами вы можете обратиться в оргкомитет мероприятия: om@axelot.ru, +7 (495) 961-26-09.