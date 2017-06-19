Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
Уважаемые читатели и подписчики!
Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
28 сентября 2017 года
Москва
Вас ждет:
Впервые в рамках Конференции будут организованы отраслевые стенды WMS, с возможностью лично пообщаться с представителями компаний, внедрившими WMS на своих складах.
Кроме того, участников ждет авторская презентация мирового бестселлера «Управление современным складом» (Гвинн Ричардс, специальный гость). Эта книга впервые издается на русском языке и полностью адаптирована под российский рынок. В качестве примеров в книге используются кейсы отечественных компаний, хорошо знакомые российскому читателю.
Подробнее о конференции можно узнать на сайте: https://conference.axelot.ru/.
Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация.
От каждой компании могут быть зарегистрированы не более двух участников. Количество мест ограничено, компании-организаторы оставляют за собой право отказать в регистрации.
Со всеми вопросами вы можете обратиться в оргкомитет мероприятия: om@axelot.ru, +7 (495) 961-26-09.