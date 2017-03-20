29-го марта в редакционный совет журнала «Логистика» вошел Владимир Иванович Апатцев.
Транспорт ‒ двигатель любой экономики. От его состояния зависит ускорение или замедление развития страны, он может стать драйвером или тормозом экономики и влияет на жизнедеятельность любого региона. Для России, территории которой разнесены по 9 часовым поясам, он имеет особое значение. Многие проблемы страны связаны с неравномерной развитостью транспортной инфраструктуры, в последние годы к ним добавилось отставание в применении современных транспортных технологий. Все эти вопросы освещены в третьем номере журнала.
21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Приглашаем вас принять участие в 23-й Международной выставке транспортных технологий, логистических решений, сервиса и складских систем 25–28 апреля 2017 г.
«Системы транспорта и логистики» – это:
• ведущая отраслевая выставка в России;
• все направления отрасли на одной площадке;
• тенденции развития отрасли;
• место встречи профессионалов;
• активное продвижение новых брендов;
• высокая коммерческая эффективность.
Статистика выставки:
• Выставочная площадь – 12 000 кв. м.
• Более 70 экспонентов из Германии, Франции и России.
• 4 000 посетителей-специалистов.
Системы транспорта и логистики
1. Решения для транспортной логистики
• Телематические транспортные услуги
• Технологии мониторинга транспортных средств и грузов
• Системы управления транспортом (TMS) и транспортными потоками
• Транспортные информационные системы
• Системы управления логистическими сетями (SCM)
• Системы контроля обеспечения безопасности и сохранности грузов
• Страхование грузов и рисков
• Логистический консалтинг
• Навигационное, контрольное и тахографическое оборудование и программное обеспечение для общественного транспорта
• Системы обеспечения безопасности дорожного движения
2. Решения для складской логистики
• Системы управления складом (WMS)
• Модернизация и обустройство склада: системы обеспечения, энергоэффективности, безопасности
• Автоматизация складских процессов
• RFID- и RLTS-технологии, штрихкодирование
• Консалтинг
• Складская недвижимость
3. Комплексные решения для коммерции
• Комплексные решения для офлайн-коммерции
• Комплексные решения для е-коммерции:
- фулфилмент (Fulfilment)
- автоматизированные почтовые станции (Postamat)
4. Транспортно-логистические центры
5. Таможенное оформление