Продажи Ford Transit в июле выросли на 65%

15 августа 2017 г.

В июле продано 698 Ford Transit (+65% к июлю 2016), с начала 2017 года – 4095 (+48% к январю-июлю прошлого года);

Ford Transit – бестселлер среди иностранных брендов в сегменте LCV1, а также лидер рейтинга легких коммерческих автомобилей с самой низкой совокупной стоимостью владения2;

Благодаря государственной программе льготного лизинга, а также собственным программам поддержки продаж от Ford Sollers, общая экономия при покупке Ford Transit может достигать 630 000 рублей3, с учетом всех спецпредложений цена базового фургона со средней базой и средней крышей составляет 1 260 000 рублей4.

Ford Sollers сообщает, что в июле 2017 года российскими дилерами было продано 698 легких коммерческих автомобилей Ford Transit. В сравнении с июлем прошлого года продажи выросли на 65%. Больший прирост по отношению к результатам прошлого года в модельном ряду марки показал только кроссовер Ford Kuga (+102%). С начала 2017 года покупателей нашли 4 095 фургонов, микроавтобусов и созданных на базе Ford Transit спецверсий, что на 48% больше, чем за январь-июль 2016 года.

Ford Transit занимает устойчивое третье место по продажам среди автомобилей Ford в России и является лидером продаж среди автомобилей иностранных брендов в сегменте легких коммерческих автомобилей по результатам 2016 года и 7 месяцев 2017 года1. Согласно исследованию независимого агентства, фургоны Ford Transit также обладают самой низкой совокупной стоимостью владения среди всех конкурентов иностранных брендов на российском рынке2. Попасть в лидеры рейтинга фургону Ford Transit позволили низкая стоимость обслуживания у официальных дилеров, высокая остаточная стоимость после 3 лет эксплуатации, а также высокая топливная экономичность, обусловленная применением современных турбодизелей Duratorq TDCi (2,2 л, 125-155 л.с) и 6-ступенчатых коробок передач.

В июле линейка спецверсий, доступных для заказа непосредственно у дилеров Ford, пополнилась 24 модификациями в 5 типах различного назначения: автобус малой вместимости, школьный автобус, грузопассажирский фургон, изотермический фургон-рефрижератор, автомобиль для бизнес-целей. В настоящее время линейка Ford Transit в России состоит из более чем 50 модификаций, разработанных аккредитованными кузовостроителями при поддержке научно-технического центра (R&D) компании Ford Sollers в соответствии со строгими стандартами качества Ford. Широкая гамма спецверсий Ford Transit позволяет обеспечить российский бизнес и социальные службы автомобилями, максимально приспособленными для решения конкретных задач в различных дорожных и климатических условиях.

В настоящее время Ford Transit можно приобрести со значительной выгодой благодаря государственной программе льготного лизинга, а также собственным специальным предложениям от Ford Sollers. Суммарная выгода для клиента превышает 20% и может достигать 630 000 рублей3. Приобрести популярную версию фургона Ford Transit VAN 310M (средняя база, средняя крыша, передний привод, двигатель мощностью 125 л.с.) сейчас можно всего за 1 260 000 рублей4. Этим предложением можно воспользоваться при заключении лизингового договора с одной из 19 лизинговых компаний-партнеров Ford Sollers во всех регионах России5.

Фургоны, микроавтобусы и шасси Ford Transit, а также специальные версии, разработанные на основе этого автомобиля, доступны для заказа в специализированных Transit центрах по всей России от Калининграда до Хабаровска. Дилерская сеть со специально обученным для продажи и обслуживания коммерческих автомобилей персоналом была запущена в 2016 году. В настоящее время статус Transit центра имеют 62 дилерских предприятия, обслуживающих клиентов на территории, представляющей более 80% всего рынка коммерческих автомобилей России.