Продажи иномарок в 2016 г. сократились на 14,5%, российских авто – выросли на 0,5%

2 марта 2017 г.

Продажи новых иномарок в России в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократились на 14,5% и составили 1,053 млн штук. Падение продаж наблюдается четвертый год подряд.

Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым годом на 0,5% - до 371 тыс. штук против 369 тыс. годом ранее. Пик продаж как российских, так и иностранных авто был в декабре.

По сравнению с 2012 г., на который пришелся пик продаж новых иномарок за последние 9 лет (2,225 млн штук), показатель 2016 г. сократился более, чем в два раза. В 2016 г. наибольшее падение продаж в абсолютном выражении наблюдалось у таких марок, как Chevrolet, Mitsubishi и Nissan, что составляет 33% от общего падения продаж иномарок.

Общее количество проданных автомобилей «целевой» группы, куда вошли марки KIA, Volkswagen, Skoda, BMW, Audi, Mercedes, Land Rover, Volvo, Lexus, Infiniti, Cadillac, Jaguar, Chevrolet, Ford, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Toyota и Acura, составило 928,3 тыс. штук, что на 10,3% меньше, чем в прошлом году.

В 2016 г. наблюдался рост продаж марок Ford (11%), Lexus (19%), Jaguar (113%), Cadillac (12%) и BMW (0,1%), остальные марки демонстрировали снижение спроса. Наибольшее падение показали Acura (77%) и Chevrolet (39%).

В четвертом квартале 2016 г. было продано 261,8 тыс. транспортных средств, что на 2% меньше результатов аналогичного периода 2015 г. Рост продаж показали автомобили BMW (6%), Lexus (34%), Jaguar (231%), Toyota (3%), Renault (10%), Hyundai (5%) и Skoda (4%).

«Показатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаются: при этом объем продаж иномарок сократился на 14,5%, а объем продаж отечественных авто незначительно увеличился. Экономический кризис продолжает влиять на покупательную способность россиян, но автомобили премиум сегмента пока стабильно пользуются популярностью, а автомобили среднего класса и малых классов продолжают приобретать в том числе и в кредит», - говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование».