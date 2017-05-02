Продажи иномарок в первом квартале 2017 г. выросли на 1,5%, российских авто – на 6%

25 мая 2017 г.

Продажи новых иномарок в России в первом квартале 2017 г. выросли на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 336 тыс. штук.

Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым годом на 6% - до 116 тыс. штук. Пик продаж как российских, так и иностранных авто пришелся на март.

В январе-апреле 2017 г. наблюдался рост продаж таких марок, как Jaguar (180%), Volvo (26%), Peugeot (24%), Infiniti (21%), KIA (19%), Volkswagen (15%), Renault (14%), Cadillac (11%), Hyundai (5%), Skoda и Chevrolet (по 4%). Продажи Ford остались на уровне первого квартала прошлого года. Наибольшее падение показали автомобили Audi (25%), Land Rover и Toyota (по 11%), Nissan и Mercedes (по 9%).

«Показатели продаж новых автомобилей по результатам первого квартала, в противовес итогам прошлого года, выросли. При этом объем продаж иномарок увеличился на 1,5%, а объем продаж отечественных авто – на 6%. Экономический кризис по-прежнему оказывает влияние на покупательную способность россиян, при этом автомобили премиум сегмента стабильно пользуются популярностью. Автомобили среднего класса и малых классов продолжают покупаться, а также берутся в кредит», - говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование».