Продажи иномарок в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6%, российских автомобилей – на 7,8%

24 августа 2017 г.

Продажи новых иномарок в России в первом полугодии 2017 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составили 535 тыс. штук.

Продажи новых авто российского производства выросли по сравнению с прошлым годом на 7,8% - до 183 тыс. штук. В текущем году пик продаж как российских, так и иностранных авто пришелся на июнь.

В январе-июне 2017 г. наблюдался рост продаж таких марок, как Jaguar (67%), Volvo (35%), KIA (22%), Cadillac (21%), Volkswagen (18%), Peugeot (18%), Renault (17%), Infiniti (16%), Hyundai (10%), Skoda (7%), Ford (6%), BMW (3%), Chevrolet (1%). Наибольшее падение показали автомобили Audi (24%), Mercedes (6%), Lexus (5%), Land Rover (4%), Nissan (3%), Toyota (1%).

«Рост продаж иномарок наблюдается четвертый месяц подряд. Особенно это заметно по продажам автомобилей высокой ценовой категории. Средний сегмент также демонстрирует хорошую динамику, что связано как с ростом покупательской способности россиян, так и с ощущением относительной экономической стабильности. Кроме того, некоторые автовладельцы считают покупку машины удачным способом сберечь деньги от инфляции, - говорит Александр Лильп, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа «АльфаСтрахование». – Чтобы вложенные в авто деньги не пропали по милости автоугонщиков, ответственные покупатели приобретают полис каско, который дает гарантию надежной защиты на случай ДТП, угона и вредительства со стороны третьих лиц».

«АльфаСтрахование» первой из российских страховых компаний предложила своим клиентам прямое урегулирование убытка по каско непосредственно с места ДТП через мобильное приложение. Здесь же клиент может в режиме реального времени отслеживать статус по своему обращению, пролонгировать полис, у которого заканчивается срок действия. «АльфаСтрахование Mobile» бесплатно доступно в AppStore и Google Play для мобильных устройств под управлением iOS 8 и Android версии 4.4.