Продолжается формирование программы конференции «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки»

14 июля 2017 г.

12-13 сентября в Москве, в отеле «Азимут отель Олимпик Москва», состоится конференция «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки», которая соберет на своей дискуссионной площадке представителей крупнейших логистических компаний, автоперевозчиков, грузоотправителей, страховых компаний, органов госрегулирования, профессиональных ассоциаций и объединений, поставщиков услуг для отрасли.

Оргкомитет конференции продолжает формирование программы мероприятия и подбор выступающих.

Первая сессия, «Формирование стандартов отрасли и регулирование рынка транспортной логистики», будет включать в себя доклады на темы «Нормативно-правовая база и методы государственного регулирования транспортно-экспедиторской системы в РФ» и «Бюджетная политика и надзорная деятельность государства в области грузовых автоперевозок». Затем развернется дискуссия, участники которой всесторонне рассмотрят аргументы «за» и «против» введения регулирования доступа на рынок транспортной логистики, или шире, логистических услуг. В качестве спикеров и участников круглых столов приглашены представители руководства Российской ассоциации экспедиторских и логистических организаций (АРЭ) , АСМАП, Минтранса, нескольких крупнейших автоперевозчиков и логистических операторов.

Вторая сессия, «Страхование и безопасность рынка логистических услуг», будет посвящена обсуждению растущей роли страховых компаний в повышении прозрачности и саморегулировании рынка транспортных логистических услуг.

Прозвучат доклады на темы: «Состояние отечественного рынка страхования грузовых перевозок. Законодательная база для рынка страхования грузовых перевозок»; «Правила и условия страхования ответственности и грузов, требования к страхователю»; «Основные страховые риски в области грузовых автоперевозок, урегулирование претензий». Участники последующей дискуссии обсудят роль и влияние страхования на обеспечение системной безопасности логистических услуг, целесообразность и способы законодательного ограничения ответственности участников транспортно-логистической цепочки, и другие темы. Среди приглашенных к выступлениям в этой сессии – представители страховых компаний, логистических операторов, профессиональных ассоциаций перевозчиков и экспедиторов.

Завершит программу первого дня работы конференции сессия «Технологические инновации на автотранспорте». Здесь прозвучат доклады о перспективах и проблемах внедрения электронных форм транспортных документов, о новых информационных сервисах в области логистики, страхования, безопасности, финансовых услуг.

Второй день работы конференции, 13 сентября, начнется с сессии «Современные модели взаимодействия участников транспортно-логистических процессов и факторы, влияющие на их экономическую эффективность». Ожидаются доклады на следующие темы: «Уровни и формы интеграции участников логистической цепочки : 4PL услуги, управляемый флот и открытое ценообразование», «Эффективное использование собственного автотранспортного актива и аутсорсинг услуг по управлению автопарками», «Государственные программы поддержки автоперевозчиков. Инвестиционные проекты в области грузового автотранспорта». В организованной в рамках этой сессии дискуссии ее участники обсудят также вопросы инвестиционной привлекательности отрасли, влияния на нее налоговой политики государства и доступности инвестиционных программ для отрасли.

Обещающая быть «жаркой» панельная дискуссия «Мифы и реалии беспилотного автотранспорта» поставит яркую точку в программе конференции «Транспортная логистика. Грузовые автомобильные перевозки».

К участию в конференции приглашаются: представители руководства автотранспортных предприятий, логистических операторов, грузоотправителей и грузовладельцев, органов госрегулирования, профильных общественных объединений и ассоциаций, поставщиков автотехники и комплектующих, поставщиков ИТ-решений, научных институтов, эксперты отрасли.

Работу конференции будет сопровождать развернутая в фойе конференц-зала выставка, экспоненты которой представят свою продукцию и услуги по двум темам: «Технологические инновации в автотранспорте» и «Эксплуатация, техобслуживание и ремонт автомобильной техники».

Организаторы мероприятия – компания ATO Events (www.ato.events) и интернет-портал «Грузовики и дороги» (www.truckandroad.ru).

Место проведения:

Подробности о мероприятии, условиях участия и месте проведения можно узнать на сайтах организаторов, или позвонив по телефону +7 (495) 626-5329