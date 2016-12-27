Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
От лица "Агентства Маркет Гайд" и редакции журнала "ЛОГИСТИКА" и "Промышленная окраска" поздравляем Вас с Новым 2017 годом и Рождеством!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех Ваших начинаниях. Пусть Новый год принесет Вам удачу в реализации планов, счастье и радость в Ваши семьи.
Мы высоко ценим наше сотрудничество и надеемся на его успешное продолжение в 2017 году!
В №12 журнала «ЛОГИСТИКА» за 2016 год опубликована «Методика оценки туристских потоков на территорию города Москвы». Авторами разработки являются Юлия Кислова, кандидат экономических наук, директор ООО «Агентство Маркет Гайд» и Анна Казунина, руководитель проектов ООО «Агентство Маркет Гайд. Методика предполагает новый подход к расчету суммарного туристского потока на территорию города Москвы и дает возможность применять ее при расчетах данных транспортной статистики и статистики туристских размещений.
Продолжается регистрация участников на международную конференцию ShippingRu2017, которая состоится 28 февраля 2017, Москва, Россия, AZIMUT Отель Олимпик.
Организатор: ВИВА КОНСАЛТ
СЕРЕБРЯНЫЙ СПОНСОР: Морской торговый порт Усть-Луга
Стратегические партнеры: C-Shipping Ltd, Юридическая фирма Remedy
Данный проект освещает наиболее актуальные вопросы развития портовой инфраструктуры Северо-Запада и Юга России, рынков морских и речных грузоперевозок, включая в себя доклады ведущих специалистов отрасли, а также неформальное общение делегатов.
Целевая аудитория:
Порты, терминалы, экспедиторы, логистические компании, контейнерные линии, грузовладельцы, судовладельцы, профильные ассоциации, инвестиционные компании, администрации СЭЗ.
Основные вопросы конференции:
• Новые акценты и направления в работе портов Северо-Запада и Юга России в контексте перераспределения экспортно-импортных потоков.
• Сухие порты: вопросы тарифов и оформления грузов
• Состояние и тенденции рынка контейнерных перевозок: объемы, ставки.
• Рефрижераторные грузы: перевозка и хранение. Загрузка существующих рефплощадок и строительство новых.
• Речные перевозки РФ.
Среди подтвержденных докладчиков: C-Shipping, Группа компаний SRG, Морской торговый порт Усть-Луга, FREIGHT VILLAGE RU, Remedy, Морстройтехнология, Морское инженерное бюро, RUSCON, Новолипецкий металлургический комбинат, МОБОЙЛ, Nitro Shipping, MAERSK, ТопФрейм, Новоморснаб, МГС-Терминал, GEFCO Россия, Русская интермодальная логистическая ассоциация, Калачевский речной порт.
Также имеется возможность заказать выставочный стенд и максимально эффективно представить свою компанию аудитории.