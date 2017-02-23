Продолжается сбор информации для включения территорий в пределы соответствующего морского порта

16 марта 2017 г.

Мининфраструктуры разрабатывает проект постановления Кабинета Министров Украины «Об определении границ территории морских портов» для реализации положений части второй статьи 8 Закона Украины «О морских портах Украины».

В настоящее время Мининфраструктуры осуществляет мероприятия по сбору информации, необходимой для подготовки исходных данных границ территорий морских портов.

С целью включения в границы территорий морских портов всех земель, которые в значении Закона могут входить в территории морских портов, просим всех лиц, заинтересованных осуществлять хозяйственную деятельность в пределах морских портов Украины, сообщить о желании включения их территорий в границы соответствующего морского порта и предоставить информацию к этому объявлению, а также копии документов, удостоверяющих право на земельные участки, а в случае отсутствия оформленных прав пользования земельными участками - документы, подтверждающие уплату земельного налога (налоговая декларация по плате за землю).

Обращаем внимание, что в случае представления необходимой информации заинтересованными лицами, земли, на которых расположены объекты портовой инфраструктуры субъектов хозяйствования, не будут включены в границы морских портов, а значит деятельность таких субъектов будет осуществляться за пределами правового поля, что будет иметь негативные последствия.

Сбор и обобщение вышеупомянутой информации поручено осуществлять аппарата управления государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», в связи с этим просим присылать соответствующую информацию и материалы на электронный адрес: info@uspa.gov.ua<mailto:info@uspa.gov.ua> и в бумажном виде по адресу: 01135, пр. Победы, 14, государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».