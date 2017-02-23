Вы ещё можете успеть подать материалы для публикации и разместить рекламные модули в спецвыпуске!
Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
Мининфраструктуры разрабатывает проект постановления Кабинета Министров Украины «Об определении границ территории морских портов» для реализации положений части второй статьи 8 Закона Украины «О морских портах Украины».
В настоящее время Мининфраструктуры осуществляет мероприятия по сбору информации, необходимой для подготовки исходных данных границ территорий морских портов.
С целью включения в границы территорий морских портов всех земель, которые в значении Закона могут входить в территории морских портов, просим всех лиц, заинтересованных осуществлять хозяйственную деятельность в пределах морских портов Украины, сообщить о желании включения их территорий в границы соответствующего морского порта и предоставить информацию к этому объявлению, а также копии документов, удостоверяющих право на земельные участки, а в случае отсутствия оформленных прав пользования земельными участками - документы, подтверждающие уплату земельного налога (налоговая декларация по плате за землю).
Обращаем внимание, что в случае представления необходимой информации заинтересованными лицами, земли, на которых расположены объекты портовой инфраструктуры субъектов хозяйствования, не будут включены в границы морских портов, а значит деятельность таких субъектов будет осуществляться за пределами правового поля, что будет иметь негативные последствия.
Сбор и обобщение вышеупомянутой информации поручено осуществлять аппарата управления государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», в связи с этим просим присылать соответствующую информацию и материалы на электронный адрес: info@uspa.gov.ua<mailto:info@uspa.gov.ua> и в бумажном виде по адресу: 01135, пр. Победы, 14, государственного предприятия «Администрация морских портов Украины».