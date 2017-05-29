Проект ВСМ Москва – Казань на участке в Московской и Владимирской областях одобрен Главгосэкспертизой

5 июля 2017 г.

Главгосэкспертиза РФ выпустила положительное заключение по проектной документации 3 и 4 этапов строительства высокоскоростной магистрали Москва – Владимир – Нижний Новгород – Чебоксары – Казань.

Эти этапы включают в себя комплекс работ по подготовке территории и по строительству железной дороги и сопутствующих объектов строительства на участке от станции Железнодорожная 23 км (Московская область) до станции Владимир ВСМ (Владимирская область).

Проектирование этого участка велось с учетом необходимости совместить строительство высокоскоростной железной дороги и новых участков автомобильной дороги М-7 «Волга» в обход городов Балашиха и Ногинск. Объединение проектов позволит оптимизировать расходы и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Одобренный участок ВСМ имеет протяженность 172 км, на нем расположены 3 промежуточные пассажирские станции: Ногинск-ВСМ, Орехово-Зуево-ВСМ, Петушки-ВСМ.

Проектирование рассчитано на развитие максимальной скорости поезда до 400 км/ч. Запроектировано 2 главных пути общей протяженностью 384 км, из них укладка 100 км будет выполнена по технологии верхнего строения пути на балласте, 284 км – по технологии безбалластной конструкции. Применение технологии безбалластной конструкции позволит поддерживать стабильность геометрии пути при высоких скоростях поездов, быстро укладывать рельсовое полотно, свести к минимуму затраты на обслуживание и сократить износ подвижного состава.

Расчетное время в пути между Москвой и Владимиром с остановками составит 56 минут. К 2035 году средние размеры пассажирского сообщения между Москвой и Владимиром составят 50 пар поездов в сутки, предполагаемое количество перевезенных пассажиров – около 20 миллионов человек за 2035 год.

Профильный объем земляных работ на участке составит около 32 млн кубометров. Объем балластного материала – более 220 тыс. кубометров. Магистраль будет оснащена передовыми системами связи и блокировки, модулями связи GSM-R/DMR, тепловизорами, камерами наблюдения. Контактная сеть КС-400 будет иметь протяженность 471,8 км.

Также на участке запроектировано 151 искусственное сооружение, включая 26 больших и средних мостов, 10 эстакад и 8 путепроводов. Площадь постоянного отвода земель составит около 2 тысяч га. Запроектированы искусственные сооружения для пропуска полевых автодорог и миграции диких животных.

Результаты проектирования, выполненные российско-китайским консорциумом проектировщиков по заказу ОАО «Скоростные магистрали» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), были переданы в Главгосэкспертизу РФ на электронных информационных носителях в объеме более 200 гигабайт.

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ОАО «РЖД» продолжает реализацию проекта высокоскоростной магистрали Москва – Казань. В настоящее время консорциум компаний-проектировщиков в составе ОАО «Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект», China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. завершает проектные работы.

Протяженность магистрали составит 762 км, эксплуатационная скорость поездов – до 360 км/ч. Трасса пройдет по территории 7 регионов России (Москвы, Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Республики Чувашии, Республики Марий Эл и Республики Татарстан). Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа (вместо 14 часов сейчас); предусмотрено строительство 16 остановок.

В 2017 году приняты технические решения по всем элементам инфраструктуры высокоскоростной железной дороги для разных скоростей. Получено положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита на проектную документацию участка Москва – Нижний Новгород (исполнитель Ernst & Young). Проведены и признаны состоявшимися общественные слушания на всех участках прохождениях магистрали.