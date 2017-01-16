Проезд по Западному скоростному диаметру стал полностью платным

9 февраля 2017 г.

Пять тарифных зон установлены вдоль дороги, по которой можно пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут, минуя центр города

Стоимость пересечения каждой зоны составляет 60 рублей, а за проезд по всей трассе на легковом автомобиле нужно будет заплатить 300 рублей.

Для пользователей с транспондерами предусмотрена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а в зависимости от пройденного маршрута. Таким образом, это поможет водителям сэкономить от 15 до 90% стоимости проезда.

Оплата всего пути для владельцев транспондеров составляет от 229 рублей днем и от 115 рублей ночью.

По словам Вадима Тарасова, директора Северо-Западного региона DPD в России, у введения платы за проезд по ЗСД есть как положительные, так и отрицательные стороны.

«Плюсы ситуации в том, что одновременно с введением платного режима управляющая компания ЗСД предлагает различные варианты скидок, позволяющие сэкономить 20-40% от стоимости проезда, - говорит Вадим Тарасов. - Однако все понимают, что эти транспортные расходы будут возложены на плечи конечных потребителей товаров и услуг, что на фоне общего падения уровня доходов населения, стагнирующего спроса и в преддверии повышения тарифов «Платона», конечно, не очень позитивно».