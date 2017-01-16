С приветствием к читателям первого номера обратился оргкомитет XX Московского международного логистического форума (ММЛФ‒2017).
ММЛФ, который в этом году проходит в 20-й раз, стал символом логистики в России и знаковым не только для профессионального логистического сообщества страны, но и для крупнейших специалистов отрасли из стран ЕС и США.
В составе комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по транспорту и экспедированию создан подкомитет по логистике, в состав которого вошел главный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Олег Николаевич Курбатов. Руководство деятельностью подкомитета будет осуществлять проф. Олег Николаевич Дунаев.
Директор ООО «Агентство Маркет Гайд», кандидат экономических наук Юлия Кислова выступила на Гайдаровском форуме 2017 с докладом на тему «Методика и опыт оценки туристских потоков на территорию города Москвы и вклада туризма в ВРП» в рамках экспертной дискуссии на тему «Туризм. Экономика. Образование».
Пять тарифных зон установлены вдоль дороги, по которой можно пересечь Санкт-Петербург на машине менее чем за 20 минут, минуя центр города
Стоимость пересечения каждой зоны составляет 60 рублей, а за проезд по всей трассе на легковом автомобиле нужно будет заплатить 300 рублей.
Для пользователей с транспондерами предусмотрена система Flow+, которая позволяет оплачивать поездку не по зонам, а в зависимости от пройденного маршрута. Таким образом, это поможет водителям сэкономить от 15 до 90% стоимости проезда.
Оплата всего пути для владельцев транспондеров составляет от 229 рублей днем и от 115 рублей ночью.
По словам Вадима Тарасова, директора Северо-Западного региона DPD в России, у введения платы за проезд по ЗСД есть как положительные, так и отрицательные стороны.
«Плюсы ситуации в том, что одновременно с введением платного режима управляющая компания ЗСД предлагает различные варианты скидок, позволяющие сэкономить 20-40% от стоимости проезда, - говорит Вадим Тарасов. - Однако все понимают, что эти транспортные расходы будут возложены на плечи конечных потребителей товаров и услуг, что на фоне общего падения уровня доходов населения, стагнирующего спроса и в преддверии повышения тарифов «Платона», конечно, не очень позитивно».