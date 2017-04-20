Прогноз FKKGroup: тарифы на грузоперевозки будут расти

4 мая 2017 г.

В ходе «открытого разговора» о тарифах в транспортной логистике, который состоялся в рамках деловой программы 22-й международной выставки TransRussia, генеральный директор логистического провайдера FKKGroup Владислав Фадеев заявил, что рост ставок на грузоперевозки может составить еще не менее 15% до конца года. По мнению Владислава, для этого есть вполне объективные причины.

«Одним из факторов, оказывающих влияние на увеличение тарифов, несомненно, оказывает «Платон», ставки по которому с 15-го апреля выросли на 25%. Принято считать, что его доля в общем тарифе не велика. Однако, не стоит забывать, что система взимания плат оказала косвенное влияние на ситуацию в отрасли: в стране происходили эпизодические забастовки, многие компании целенаправленно приостанавливали работу на маршрутах или сокращали объемы перевозок, что вызвало некий дефицит транспорта и, в свою очередь, привело к определенному росту тарифов - объяснил Владислав Фадеев. – При этом, на рынке до сих пор присутствуют перевозчики, не уплачивающие сбор по «Платону». Компетентные органы постепенно вычисляют неплательщиков, что приводит к сокращению количества перевозчиков на конкретных направлениях и, как следствие, росту ставок».

Эксперт также привел в пример кризис 2008-о года. Тогда ставки рухнули до 30 руб. за километр из расчета кругорейса и холостого пробега 15-20% , а в 2010-м был резкий скачок до 45 руб. за километр. Сегодня, по его словам, рынок транспортной логистики переживает схожую ситуацию: в течение двух последних лет из оборота выбыло около 10% всего автотранспорта. Перевозчики не имеют достаточных финансов для приобретения новых транспортных средств, при этом, не многие способны закупать даже запчасти для имеющегося автопарка, например, резину. Так, комплект шин Firestone на сцепку стоит около 300 000 - 350 000 рублей. Китайские покрышки стоят дешевле – 220 000 – 250 000 рублей, но имеют меньшую степень износостойкости. Поэтому часть автопарка ставят «к забору», запчасти перераспределяют на оставшиеся автомобили, собирают из нескольких фур одну, уменьшая количество автотранспорта в стране. В результате, при росте грузопотока на действующий автопарк, не хватает транспортных средств, что способствует увеличению тарифов на перевозки грузов.

Не менее весомым аргументом для увеличения тарифных ставок, считает Владислав, является лизинг. По статистике за прошлый год, которую привел генеральный директор FKKGroup, 5% автотранспорта было приобретено в кредит, 10% пришлось на наличный расчёт, а 85% от всех сделок составил лизинг. Три-четыре года назад ставки по нему были 7-10%, сегодня уже доходят до 15%. У перевозчиков выбор не большой: либо продолжать работать с нулевой рентабельностью, как это происходит последние два года, либо перекладывать расходы на грузовладельцев, которые, в свою очередь, переносят их на конечного потребителя. По вполне объяснимым причинам большинство владельцев автотранспорта вынуждено делиться издержками с другими участниками рынка.

Таким образом, ожидания, что с середины января 2017-го года тарифы на грузоперевозки станут падать ввиду низкого сезона, себя не оправдали, как утверждает Владислав Фадеев.