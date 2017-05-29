Производительность труда в ОАО «РЖД» выросла более чем на 10%

6 июля 2017 г.

Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания положительно оценил работу компании по итогам первого полугодия, отметив, что были достигнуты хорошие результаты по основным направлениям деятельности.

Он подчеркнул, что производительность труда работников, занятых на перевозочных видах деятельности, выросла за этот период на 10,1%, а реальная заработная плата – на 2,9%.

Как отметил глава компании, динамика грузовых перевозок продолжает демонстрировать высокие темпы роста. За полгода тарифный грузооборот возрос на 7,4%, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии – на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Погружено почти 621 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Говоря о работе пассажирского комплекса, Олег Белозёров отметил, что с начала года отправлено более 530 млн пассажиров – это на 9,6% больше, чем в прошлом году (прирост в пригородном сообщении составил 10,6%, в дальнем следовании – 0,3%). Пассажирооборот в пригородном сообщении возрос на 3,3%. При этом число пассажиров пригородных поездов увеличилось на Московской, Октябрьской, Куйбышевской, Красноярской, Западно-Сибирской и Калининградской железных дорогах. Президент ОАО «РЖД» поручил руководителям дорог и пригородных компаний согласовать с регионами плановые размеры движения и объем транспортной работы на 2018 г., а также инвестиционные мероприятия по обновлению пригородного подвижного состава с учетом прогноза его дефицита на среднесрочную перспективу (3 5 лет).