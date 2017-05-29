Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
Дорогая наша Юлия Евгеньевна! От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! Для всего нашего коллектива Вы – не просто руководитель, но и путеводная звезда! Вы – бесспорный лидер, поддержка и опора, настоящий друг, способный поддержать каждого сотрудника в трудный период жизни. Вы вдохновляете нас своим жизнелюбием, работать с Вами – большое счастье.
Весна этого года оказалась насыщенной для логистической отрасли. Вслед за крупнейшими транспортными выставками «ТрансРоссия-2017» и «ТрансКаспиан-2017» прошли и другие не менее значимые мероприятия – выставка «СТЛ», а также событие международного масштаба ‒ мюнхенская Transport Logistic 2017. На страницах журнала вы найдете подробности об этих мероприятиях, мнения участников событий и возможные прогнозы на будущее. Забегая вперед, отметим очевидный факт: экономическая ситуация в России понемногу стабилизируется, компании вновь начинают делать вложения в развитие бизнеса.
Президент ОАО «РЖД» Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания положительно оценил работу компании по итогам первого полугодия, отметив, что были достигнуты хорошие результаты по основным направлениям деятельности.
Он подчеркнул, что производительность труда работников, занятых на перевозочных видах деятельности, выросла за этот период на 10,1%, а реальная заработная плата – на 2,9%.
Как отметил глава компании, динамика грузовых перевозок продолжает демонстрировать высокие темпы роста. За полгода тарифный грузооборот возрос на 7,4%, а с учетом пробега приватных вагонов в порожнем состоянии – на 7% к аналогичному периоду прошлого года. Погружено почти 621 млн тонн грузов, что на 3,6% больше, чем в первом полугодии 2016 года.
Говоря о работе пассажирского комплекса, Олег Белозёров отметил, что с начала года отправлено более 530 млн пассажиров – это на 9,6% больше, чем в прошлом году (прирост в пригородном сообщении составил 10,6%, в дальнем следовании – 0,3%). Пассажирооборот в пригородном сообщении возрос на 3,3%. При этом число пассажиров пригородных поездов увеличилось на Московской, Октябрьской, Куйбышевской, Красноярской, Западно-Сибирской и Калининградской железных дорогах. Президент ОАО «РЖД» поручил руководителям дорог и пригородных компаний согласовать с регионами плановые размеры движения и объем транспортной работы на 2018 г., а также инвестиционные мероприятия по обновлению пригородного подвижного состава с учетом прогноза его дефицита на среднесрочную перспективу (3 5 лет).