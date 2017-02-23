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Выпуск будет представлен на 2-й Международной выставке транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica.
Выставка TransRussia/TransLogistica состоится 18‒20 апреля 2017 г. в Москве, в МВК «Крокус Экспо».
TransRussia/TransLogistica – самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий. В 2016 г. в выставке приняли участие 335 российских и иностранных компаний из 27 стран мира.
Второй номер журнала «ЛОГИСТИКА» в 2017 г. посвящен взаимодействию логистики и ритейла и проблемам, возникающим при их сотрудничестве. Собранная в номере информация характеризует развитие рынка ритейла и смежных областей и будет интересна работникам обозначенных структур.
23 февраля празднует свой день рождения главный научный редактор журнала «ЛОГИСТИКА» Дыбская Валентина Владимировна.
Редакция журнала «ЛОГИСТИКА» поздравляет Валентину Владимировну с Днем рождения, желает счастья, успеха во всех начинаниях, новых достижений, исполнения желаний!
18-20 апреля в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо» состоится самая крупная в России выставка транспортно-логистических услуг и технологий TransRussia/TransLogistica 2017.
Специалисты смогут посетить выставку бесплатно, указав на www.transrussia.ru при получении билета промо-код: tr17iIIPS
Участники выставки – крупнейшие российские и иностранные компании, представят услуги по перевозке любого типа груза по всему миру в сжатые сроки и по выгодным ценам:
Также участники представят услуги по обработке грузов в терминалах и портах и IT-решения.
В 2017 году в выставке примут участие более 300 компаний, из них 30% - новые участники выставки, среди которых: Самсунг СДС Глобал ЭсСиЭл Рус, Деловые Линии, Атлантик Карго Сервис, KK Freight International, Оборонлогистика, ANDSOFT, Trans Torg Azerbaijan, Автодор-Платные Дороги, Танк-контейнер сервис, АйТренд, FKK GROUP, CANAVARA GROUP, Первая тяжеловесная компания, Mammoet, TOYO TRANS и другие.
Приглашаем транспортные, логистические, экспедиторские, производственные и торговые компании посетить выставку TransRussia/TransLogistica, которая состоится 18-20 апреля.
Для бесплатного посещения выставки укажите промо-код: tr17iIIPS при получении билета.