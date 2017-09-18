Логистика, выступая индикатором всех экономических явлений, происходящих в стране, стремится к оптимизации издержек и повышению эффективности бизнес-процессов. Эта тенденция четко прослеживается в сегменте электронной коммерции, который наиболее активно развивается в настоящее время. По мнению компаний ‒ разработчиков логистических решений, сегодня профессиональное сообщество хочет обладать реальными работающими инструментами эффективного управления логистикой.
«Агентство Маркет Гайд» стало победителем открытого конкурса Департамента спорта и туризма г. Москвы
1 сентября 2017 г. Департамент спорта и туризма г. Москвы объявил об открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на оказание услуг по ежегодному мониторингу туристских и экскурсионных потоков, расходов туристов и экскурсантов на территории города Москвы, оценке туристского потребления.
Заявки на участие в тендере подали ООО «Агентство Маркет Гайд», ООО «Центр региональных социально-экономических исследований», ООО «И-ЭЙДЖ».
Вопросы развития логистических технологий в сферах транспорта, промышленности и бизнеса в последние годы приобрели стратегический характер. Развивается нормативная база в области стандартизации процессов и управления жизненным циклом сложных систем, много внимания уделяется вопросам непрерывности цепей поставок. Российские бизнесмены сегодня сталкиваются с трудностями по загрузке складов и логистических центров, перенаправляя потоки на внутренний рынок, именно поэтому устойчивость и безопасность работы транспортно-логистического комплекса РФ актуальна как никогда.
В рамках проекта модернизации Восточного полигона железных дорог провозная способность ряда участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с момента начала строительства в 2013 году выросла более чем на треть.
Выполнение запланированных на 2017 год работ позволит увеличить провозную способность участков Байкало-Амурской магистрали по сравнению с базовым уровнем (2012 г.):
Провозная способность Транссибирской магистрали увеличится на участках:
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов на общую сумму 49,6 млрд рублей.
Будет завершена реконструкция 11 станций, 33 малых мостов, 17,2 км контактной сети. Модернизация затронет 889 км железнодорожного пути. Будет построено 10 разъездов, 38,2 км вторых путей на 5 перегонах, 9 жилых домов.