Провозная способность основных участков БАМа и Транссиба выросла на треть с 2013 года

3 ноября 2017 г.

В рамках проекта модернизации Восточного полигона железных дорог провозная способность ряда участков Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей с момента начала строительства в 2013 году выросла более чем на треть.

Выполнение запланированных на 2017 год работ позволит увеличить провозную способность участков Байкало-Амурской магистрали по сравнению с базовым уровнем (2012 г.):

Тайшет – Тында – с 11,2 млн до 14,3 млн т в год (+27,7%). В соответствии с паспортом инвестиционного проекта, утвержденным Правительством РФ, целевой показатель – 24,7 млн тонн к 2020 году.

Тында – Комсомольск-на-Амуре – с 13,8 млн до 23,2 млн т в год (+68,1%); цель – 24,6 млн тонн.

Комсомольск-на-Амуре – Ванино – с 19,3 млн до 37,1 млн т в год (+92,2%); к настоящему времени достигнуто целевое значение.

Провозная способность Транссибирской магистрали увеличится на участках:

Тайшет – Бамовская – с 68 млн до 88,8 млн т в год (+30,6%); цель – 98,5 млн т.

Бамовская – Волочаевка – с 83,8 млн до 95,8 млн т в год (+14,3%); цель – 125,7 млн т.

Волочаевка – Находка – с 59,6 млн до 78,5 млн т в год (+31,7%); цель – 125,1 млн т.

В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию объектов на общую сумму 49,6 млрд рублей.

Будет завершена реконструкция 11 станций, 33 малых мостов, 17,2 км контактной сети. Модернизация затронет 889 км железнодорожного пути. Будет построено 10 разъездов, 38,2 км вторых путей на 5 перегонах, 9 жилых домов.