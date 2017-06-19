Автомобильная отрасль в составе транспортного комплекса России занимает лидирующее положение по динамике развития и востребованности услуг. Постепенно наращивая свои мощности, она обладает хорошими перспективами, но при этом демонстрирует немало проблем. На страницах седьмого номера, ключевой темой которого стала логистика в автомобильной промышленности, мы постарались подобрать материалы, направленные на поиск их решения.
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Шестой номер журнала в этом году мы решили полностью посвятить инновационным технологиям в логистике.
Отрадно отметить, что инновационные технологии меняют нашу жизнь к лучшему. Инновации формируются не только как внутренние наработки российских компаний, но и как отраслевые и межотраслевые, что нашло отражение в публикуемых в этом номере статьях.
24 августа в рамках серии «Путь к Победе» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая партизанскому движению. Партизанские отряды были составной частью антифашистского движения Сопротивления, которое боролось с Германией и её союзниками на оккупированных теми территориях СССР в период Великой Отечественной войны.
Почтовая марка размером 65х32,5 мм, номиналом 41 рубль, изданная тиражом 287 тыс. экземпляров, поступит в отделения Почты России. На почтовой марке изображён барельеф с изображением партизан, в число которых входили люди пожилого возраста, женщины и дети.
К выпуску марки также изготовлены художественная обложка и специальный штемпель гашения первого дня. Любой желающий сможет поставить оттиск штемпеля на марках в отделении Почты России г. Москвы, 101000 на ул. Мясницкой, 26.