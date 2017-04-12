Распределительный центр Leroy Merlin в «Южных Вратах» получил «золотой кирпич»

30 апреля 2017 г.

Распределительный центр Leroy Merlin, реализованный по схеме built-to-suit ведущим девелопером складской недвижимости Radius Group, стал победителем в номинации «Индустриальная недвижимость – Складской комплекс» премии CRE Moscow Awards 2017. Церемония награждения состоялась 27 апреля в концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Федеральный распределительный центр международного ритейлера Leroy Merlin, построенный инвестиционно-девелоперской компанией Radius Group по схеме built-to-suit в рамках индустриального парка «Южные Врата», выиграл «золотой кирпич» в номинации «Индустриальная недвижимость – Складской комплекс» премии CRE Moscow Awards 2017.

Распределительный центр Leroy Merlin стал крупнейшим центром дистрибуции французской торговой сети в России – площадь объекта составляет 100 тысяч кв. м. Объект обладает высокой пропускной способностью зон кросс-докинга, обеспечивая возможность загрузки 89 трейлеров. Складской комплекс оснащен новейшей системой пожарной безопасности международного уровня. Благодаря применению при строительстве новейших технологий безопасности и энергосбережения, распределительный центр успешно прошел сертификацию по международному экологическому стандарту BREEAM.

«Для нас большая честь получить признание своей работы со стороны высокопрофессионального жюри премии. Наш клиент компания Леруа Мерлен примерно за полгода операционной деятельности в новом РЦ уже успел оценить все преимущества работы в здании, на 100% отвечающем потребностям их бизнеса. Мы рады, что теперь и профессиональное сообщество проголосовало за объект, в котором нам удалось реализовать необычную логистическую концепцию и построить для нашего партнера здание высочайшего качества с применением инновационных технологий при проектировании и строительстве», — отметила Анна Сорокина, директор по аренде и маркетингу Radius Group.

Напомним, что премия Commercial Real Estate Moscow Awards учреждена 14 лет назад и является одной из самых престижных премий в области коммерческой недвижимости. Ежегодно финалистами и лауреатами CRE Moscow Awards становятся лидеры отрасли: лучшие проекты, управляющие компании, девелоперы и консультанты, прошедшие тщательный конкурсный отбор.