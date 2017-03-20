Райвис Вецкаганс: «Эффективность и безопасность работы – единственные правила для работы портовых операторов»

20 марта 2017 г.

АМПУ (Администрация морских портов Украины) конкретизировала критерии и документы, необходимые для получения статуса портового оператора, направив соответствующее разъяснение филиалам предприятия.

«В последнее время особую остроту получили противоречия между различными портовыми операторами на территории морских портов. При этом наша задача – создать единые правила работы для всех. Мы выделили два базовых принципа работы портовых операторов – это эффективность и безопасность перевалки грузов, а также понятные и чёткие критерии работы. Уверен, такой подход будут приветствовать серьёзные системообразующие участники рынка», - прокомментировал инициативу Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ.

Обязательные условия для работы портовых операторов установлены Законом о морских портах Украины. Дополнительно, проанализировав профильное законодательство, специалисты АМПУ выделили ряд других важных критериев, влияющих на безопасную работу в морском порту, которым должен соответствовать портовый оператор. Прежде всего, это соблюдение требований безопасности мореплавания, экологической безопасности, норм по обслуживанию и хранению грузов, в том числе подготовленные рабочие технологические карты (РТК) на перевалку различных видов грузов.

Также портовый оператор должен нести ответственность за охрану портовых средств, соблюдать нормы охраны труда при проведении работ и эксплуатации механизмов повышенной опасности. Кроме того, законодательство предъявляет существенные требования к поведению сотрудников портового оператора при работе с опасными грузами и к наличию необходимых противопожарных средств.

Таким образом, портовый оператор должен обеспечить обслуживание и хранение грузов, а также безопасную стоянку судов и обслуживание судов и пассажиров в морском порту.

Только после проверки администрацией морского порта соответствия всем необходимым критериям компания может получить статус портового оператора и заключить договор на получение специальной услуги доступа к причалу. В ближайшее время заявки от компаний, направленные ранее для получения статуса портового оператора в морских портах, будут актуализированы филиалами АМПУ и переданы в аппарат управления предприятия.

«Мы и в дальнейшем будем готовить предложения по уточнению критериев к портовым операторам в этом ключе и инициировать необходимые изменения в нормативную базу», - резюмировал Райвис Вецкаганс.