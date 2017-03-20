21 марта журнал «ЛОГИСТИКА» принял участие VIII ежегодной конференции «Барьеры и точки роста для транспортной отрасли России» деловой газеты «Ведомости».
Группа компаний «Дело» – крупнейший частный транспортно-логистический холдинг Юга России и один из лидеров транспортной отрасли страны. Компании Группы предоставляют полный комплекс услуг по перевалке грузов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ.
Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ (Администрации морских портов Украины), принял участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и презентовал депутатам План приоритетных действий предприятия.
Заседание парламентского комитета, в рамках которого состоялось обсуждение взаимодействия по реализации документа, прошло 22 марта 2017 года.
«Для АМПУ и всей портовой отрасли, безусловно, важно выносить ключевые вопросы своей деятельности на парламентский уровень. Нам есть что обсудить с профильным комитетом, и это, в первую очередь, не итоги работы Администрации за предыдущие периоды, а планы и приоритеты на новый этап, а также законодательные новации, необходимые для развития предприятия и всей морской сферы», - отметил Райвис Вецкаганс.
Так, руководитель АМПУ представил видение основных направлений деятельности на 2017 год, среди которых модернизация и развитие портовой инфраструктуры, привлечение инвестиций, совершенствование отраслевого законодательства, изменение системы управления предприятием и пр. «Нам важно понимать, что наши векторы развития поддерживаются не только Министерством инфраструктуры, но и Парламентским комитетом», - отметил он.
«Снижение размера обязательных отчислений в бюджет от прибыли АМПУ и закрепление этого показателя на законодательном уровне, - один из тех вопросов, по поводу которых мы будем обращаться к Комитету с инициированием рассмотрения этого и других предложений по усовершенствованию отраслевого законодательства», - подчеркнул Райвис Вецкаганс в обращении к депутатам.