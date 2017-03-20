Райвис Вецкаганс представил народным депутатам стратегические направления деятельности АМПУ

23 марта 2017 г.

Райвис Вецкаганс, руководитель АМПУ (Администрации морских портов Украины), принял участие в заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и презентовал депутатам План приоритетных действий предприятия.

Заседание парламентского комитета, в рамках которого состоялось обсуждение взаимодействия по реализации документа, прошло 22 марта 2017 года.

«Для АМПУ и всей портовой отрасли, безусловно, важно выносить ключевые вопросы своей деятельности на парламентский уровень. Нам есть что обсудить с профильным комитетом, и это, в первую очередь, не итоги работы Администрации за предыдущие периоды, а планы и приоритеты на новый этап, а также законодательные новации, необходимые для развития предприятия и всей морской сферы», - отметил Райвис Вецкаганс.

Так, руководитель АМПУ представил видение основных направлений деятельности на 2017 год, среди которых модернизация и развитие портовой инфраструктуры, привлечение инвестиций, совершенствование отраслевого законодательства, изменение системы управления предприятием и пр. «Нам важно понимать, что наши векторы развития поддерживаются не только Министерством инфраструктуры, но и Парламентским комитетом», - отметил он.

«Снижение размера обязательных отчислений в бюджет от прибыли АМПУ и закрепление этого показателя на законодательном уровне, - один из тех вопросов, по поводу которых мы будем обращаться к Комитету с инициированием рассмотрения этого и других предложений по усовершенствованию отраслевого законодательства», - подчеркнул Райвис Вецкаганс в обращении к депутатам.