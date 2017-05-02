Директор «Агентства Маркет Гайд» Юлия Кислова и руководитель проектов «Агентства Маркет Гайд» Анна Казунина примут участие в заседании Координационного совета по туризму при Министерстве культуры Российской Федерации, которое пройдет 13 мая 2017 года в Рязани. Участники совета обсудят вопросы доступности учреждений культуры в малых городах и на селе, новые модели их деятельности, подготовку кадров, создание многофункциональных культурных центров.
Перед вами новый выпуск Russian Logistics Journal – 2017, который призван познакомить зарубежную аудиторию с деятельностью русскоязычного журнала «Логистика», издающегося в Российской Федерации более 20 лет, а также с достижениями в российской логистике в 2016 г.
С деловой игрой грузоперевозчика желающие смогли познакомиться на выставке «ITMO.Future Careers». Студентам было предложено создать свою логистическую компанию и вступить в битву за клиента на специальном поле – макете виртуального города. Кроме терминалов «Деловых Линий», на карте можно найти супермаркеты, банки и другие объекты инфраструктуры. Участники игры делятся на команды, и побеждает та, которая доставит грузы по адресу быстрее и эргономичнее соперника.
Интерактивный макет привлек внимание не только студентов, но и преподавателей вуза и представителей других компаний-участников: Siemens, «Сбербанк», «Балтика», ИЛИМ, VeeamSoftware, Bigdata Solution и др. Попробовать свои силы в области перевозок мог любой желающий, даже без специальных знаний и навыков.
Геймификация как инструмент оценки и развития персонала сегодня все шире используется в HR-практиках, и «Деловые Линии» стремятся применять для привлечения лучших кандидатов на рынке наиболее эффективные технологии. На протяжении всего мероприятия сотрудники отдела подбора персонала группы компаний активно общались с посетителями и рассказывали о грузоперевозчике, возможностях пройти практику и о перспективах совместного развития будущим разработчикам и аналитикам, менеджерам проектов и архитекторам бизнес-систем.
«У «Деловых Линий» большие планы по автоматизации своих бизнес и логистических процессов. Несмотря на то, что уже есть сильный IT-штат, мы заинтересованы дать возможность начинающим специалистам пройти у нас практику, чтобы в дальнейшем они могли присоединиться к нашей команде», — рассказал директор департамента по работе с персоналом Виктор Портнов.