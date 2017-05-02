Развлечения для взрослых: «Деловые Линии» создали интерактивную обучающую игру

23 мая 2017 г.

С деловой игрой грузоперевозчика желающие смогли познакомиться на выставке «ITMO.Future Careers». Студентам было предложено создать свою логистическую компанию и вступить в битву за клиента на специальном поле – макете виртуального города. Кроме терминалов «Деловых Линий», на карте можно найти супермаркеты, банки и другие объекты инфраструктуры. Участники игры делятся на команды, и побеждает та, которая доставит грузы по адресу быстрее и эргономичнее соперника.

Интерактивный макет привлек внимание не только студентов, но и преподавателей вуза и представителей других компаний-участников: Siemens, «Сбербанк», «Балтика», ИЛИМ, VeeamSoftware, Bigdata Solution и др. Попробовать свои силы в области перевозок мог любой желающий, даже без специальных знаний и навыков.

Геймификация как инструмент оценки и развития персонала сегодня все шире используется в HR-практиках, и «Деловые Линии» стремятся применять для привлечения лучших кандидатов на рынке наиболее эффективные технологии. На протяжении всего мероприятия сотрудники отдела подбора персонала группы компаний активно общались с посетителями и рассказывали о грузоперевозчике, возможностях пройти практику и о перспективах совместного развития будущим разработчикам и аналитикам, менеджерам проектов и архитекторам бизнес-систем.

«У «Деловых Линий» большие планы по автоматизации своих бизнес и логистических процессов. Несмотря на то, что уже есть сильный IT-штат, мы заинтересованы дать возможность начинающим специалистам пройти у нас практику, чтобы в дальнейшем они могли присоединиться к нашей команде», — рассказал директор департамента по работе с персоналом Виктор Портнов.