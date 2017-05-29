Реконструкция улиц снова скорректировала рынок стрит-ритейла Москвы

11 июля 2017 г.

Аналитики компании JLL ожидают восстановления показателей во 2-м полугодии

По оценке экспертов компании JLL, во 2-м квартале 2017 года доля свободных помещений на основных торговых улицах Москвы незначительно увеличилась и составила 8,8%, что на 0,4 п.п. выше уровня предыдущего квартала и на 4,2 п.п. ниже аналогичного периода прошлого года.

«Коррекция основных показателей рынка стрит-ритейла во 2-м квартале была ожидаемой, – комментирует Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL. – Ремонтные работы, проводимые на многих центральных улицах, ограничили доступ к магазинам и кафе и снизили количество визитов. Реконструируемые участки Садового кольца также показали рост вакантности, но это частично компенсировалось повышением заполняемости на западном его отрезке, который был обновлен летом прошлого года (от Зубовского бульвара до метро «Маяковская»). Мы ожидаем снижения доли свободных площадей на ключевых улицах Москвы во 2-м полугодии, чему будет способствовать завершение очередного этапа ремонтных работ».

Самый низкий показатель вакантности по итогам полугодия был отмечен на Покровке (1,7%), Большой Дмитровке (2,2%) и Мясницкой (4,5%). На многих улицах доля свободных площадей осталась на уровне прошлого квартала, что сдержало рост вакантности на центральных улицах Москвы в целом. Исключениями стали улица Петровка, где показатель вырос почти на 3 п.п., до 11,8%, Садовое кольцо (увеличение на 1,6 п.п., до 12,9%) и 1-я Тверская-Ямская (рост на 1 п.п., до 9,8%). На них доступ в помещения был частично ограничен или затруднен вследствие ремонтных работ.

В структуре спроса во 2-м квартале традиционно лидировали кафе и рестораны с долей 45% в объеме заявок. При этом на 2-е место вышли супермаркеты и продуктовые магазины: в общем числе заявок их доля выросла с 14% кварталом ранее до 17% в конце июня 2017 года. В остальных группах арендаторов произошло снижение активности.

Во 2-м квартале 2017 года был отмечен рост средних ставок аренды на Арбате (со 110 тыс. руб. за кв. м в год на конец 1-го квартала 2017 года до 115 тыс. руб. на конец 2-го квартала 2017 года). В то же время ремонтные работы отразились на 1-я Тверской-Ямской улице, где ставки аренды после восстановления в начале года вновь снизились – с 95 тыс. до 70 тыс. руб., и Петровке – со 150 тыс. до 130 тыс. руб. за кв. м в год.

Вследствие снижения стоимости аренды на Петровке, Никольская улица вошла в топ-3 дорогих улиц Москвы. При этом доля вакантных площадей на ней снизилась во 2-м квартале на 1,8 п.п. – до 5,4%. Данный торговый коридор является удобной альтернативой другим центральным улицам, так как ремонтные работы на нем уже были проведены.

«Как показывает предыдущая практика, ставки аренды растут в первую очередь на отремонтированных улицах, – отмечает Наталья Озерная, заместитель руководителя отдела стрит-ритейла компании JLL в Москве. – Рынок в целом сейчас оживился: мы видим интерес ритейлеров и рестораторов к разным торговым коридорам. Это дает основания ожидать дальнейшего восстановления сектора стрит-ритейла. Поэтому снижение ставок аренды на некоторых улицах является временным явлением, которое будет компенсироваться в дальнейшем. В целом мы ожидаем восстановления ставок аренды к концу 2017 года».

Ротация в центре Москвы продолжает снижаться: с апреля по июнь текущего года показатель сократился по сравнению с предыдущим кварталом c 5% до 4%. Самая активная смена арендаторов наблюдалась на Тверской и 1-я Тверской-Ямской улицах (ротация по 9%), в то время как в Столешниковом переулке и на улице Маросейке, а также на отдельных отрезках Садового кольца состав арендаторов остался прежним.