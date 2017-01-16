Рекордный объем чистого поглощения на складском рынке Санкт-Петербурга в 2016 году

26 января 2017 г.

г. Санкт-Петербург

По данным компании JLL, объем чистого поглощения на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга в 4-м квартале 2016 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 2,5 раза – до 114,3 тыс. кв. м, а в целом за год – на 140%, до 289,9 тыс. кв. м. Оба результата стали рекордными с 2007 года.

«Свыше 70% поглощения обеспечил ввод объектов built-to-suit и складов для собственных нужд. Без их учета чистое поглощение на рынке за год составило около 85 тыс. кв. м; для сравнения, в 2015 году – менее 1 тыс. кв. м, - отмечает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL в Санкт-Петербурге. – В то же время объем сделок на складском рынке Петербурга снизился в 2016 году на 15% - до 235 тыс. кв. м».

В структуре спроса на складском рынке Санкт-Петербурга впервые с 2009 года лидируют логистические компании, на долю которых пришлось 41% завершенных в течение прошедшего года сделок против 11% в 2015 году. Торговые операторы, которые в предыдущие годы удерживали 1-е место по объему сделок в сегменте, в 2016 году сформировали 35% спроса (в 2015 году – 41%).

Ввод качественных складских объектов в Санкт-Петербурге в 2016 году достиг 246,9 тыс. кв. м (на 79% больше, чем в 2015 году), из которых 86,5 тыс. кв. м пришлось на последний квартал (рост на 14% к аналогичному периоду 2015 года). Общий объем качественного складского предложения в Санкт-Петербурге превысил 2,8 млн кв. м.

«2016 год прошел под эгидой окончания реализации тех проектов built-to-suit, сделки по которым были заключены два-три года назад; такие площади составили 87% ввода, – комментирует Андрей Амосов, руководитель офиса компании JLL в Санкт-Петербурге. – В то же время период масштабного строительства built-to-suit проектов подошел к завершению: многие из ключевых клиентов уже реализовали свои потребности, и основной задачей для девелоперов сегодня становится поиск новых “якорей” для строительства объектов под их нужды. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда имеющееся на рынке предложение не удовлетворяет требованиям заказчика либо по характеристикам участка, либо по коммерческим условиям».

Снижение за последние два года количества сделок, связанных со строительством под заказчика, приведет к сокращению доли built-to-suit в 2017 году до 12%, а совокупного объема ввода – на 61%, до 97 тыс. кв. м.

Доля вакантных площадей на складском рынке Петербурга по итогам 2016 года составила 5,5%, сократившись на 0,9 п.п. за 4-й квартал и на 1,9 п.п. в целом за год. При этом в спекулятивных объектах показатель снизился до 7,9% (на 1,4 п.п. за квартал и на 2,1 п.п. за год), что в абсолютном значении соответствует 153,9 тыс. кв. м свободных складских площадей классов А и В.

«В 2017 году мы ожидаем незначительного увеличения вакантности за счет выхода на рынок нескольких спекулятивных объектов. Найти якорного арендатора сегодня сложно, и девелоперы стараются выводить на рынок складские проекты небольшими очередями», - добавляет Владислав Фадеев.

В 2016 году максимальный уровень запрашиваемых арендных ставок в качественных складских комплексах Петербурга не изменился и составляет 450-500 руб. за кв. м в месяц (включая НДС и операционные расходы).